Az otthonmaradásra és imádságra buzdít a Képmás zenekar

„Nemcsak kenyérrel él az ember”, a lelkünk gondozására is igen nagy szükségünk van. Különösen a mostani, sok lemondást, bizonytalanságot, félelmet és sokaknak nagy nehézséget vagy tragédiát hordozó időszakban. A közösségi együttlét hiánya is fokozódó terhet jelenthet mindegyikünknek. De segíthet ez az időszak a kis örömök értékelésében, az eddig idő hiányában elhanyagolt dolgaink rendbetételében, és a szokásos pörgős életünk lecsillapodása után hátha a lelkünk is utolér bennünket. Jó lelkiállapotban pedig sok mindenre képesek lehetünk! – vallja Bolega László.

„Maradj otthon, nekünk nem kell semmi más” – énekli többször is a frontember, miközben kisfia is mellette „zenél” játékgitárján. Mi is erre buzdítunk mindenkit: „Maradj otthon és ha nincsen semmi más, / ülj le csöndben és mondj el egy fohászt.” S ha véget ér ez a szörnyű járvány, akkor érdemes a zárósorokat is megfogadni: „Maradj otthon, és ha minden véget ér, / gyújts egy gyertyát minden emberért.”

Forrás és videó: Képmás zenekar

Magyar Kurír

(asz)