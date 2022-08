Az ukrajnai imahelyek és szentélyek elleni orosz támadásokat bírálta az EBESZ

A dokumentum rámutat: „Az áldozatok között keresztények, muszlimok, zsidók és más vallásúak, valamint ateisták is vannak. Az orosz vallási vezetők szándékosan vagy kényszerítés hatására szolgáltatnak magyarázatot erre a ki nem provokált háborúra.”

Az EBESZ – Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) – nagy aggodalommal figyeli, hogy tagállamai területén és máshol vallási alapú üldöztetés folyik – áll a közleményben, amelyet a szervezet elnökségének három képviselője írt alá: Andrew Baker, aki az antiszemitizmus, Ismail Hakki Musa, aki az iszlamofóbia és Regina Polak, aki a keresztényellenesség és más vallásokkal szembeni diszkrimináció ügyében felelős.

A Covid-19-világjárvány miatti fizikai távolságtartás az online intolerancia terjedését idézte elő. A korlátozások feloldása ellenére a gyűlölet tovább fokozódik, a zsidók, a muszlimok, más vallási közösségek, különösen a sebezhető kisebbségek a célpontok. Az antiszemita és az intoleráns üzenetek népszerűsítői gyakran saját szélsőséges vallási ideológiájukból táplálkoznak, de az agresszió nem marad a virtuális térben, számos fizikai támadást is bátorít – mutat rá az EBESZ.

Az 57 tagállamot tömörítő biztonsági szervezet emlékeztet: a részes államok kötelessége, hogy tiszteletben tartsák a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadságot rasszra, nemre, társadalmi nemre, etnikumra, nyelvre való tekintet nélkül, valamint védelmezzék, mozdítsák elő a békét és a biztonságot. A dokumentum felszólítja a tagállamokat: támogassák a tolerancia légkörét, a befogadást és a sokszínűség tiszteletét. Az erőszakcselekményeket, így a vallási alapú gyűlöletbeszédet és cselekményt el kell ítélni, az elkövetőket pedig felelősségre kell vonni – írja az EBESZ.

