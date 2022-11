Az Úr személyesen jött el hozzám – 175 éves a resicabányai Havas Boldogasszony-templom

A jelenlegi resicabányai római katolikus templom, amelyet 1847-ben építettek és szenteltek fel, az 1777-ben épült első templom titulusát viseli: Havas Boldogasszony. A templom szerepel Krassó-Szörény megye műemlékeinek listáján, amelyet a román Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma állított össze 2010-ben; orgonáját Richard Wegenstein építette Temesváron 1929-ben.

A liturgia kezdetén a főpásztort Pălie Veniamin főesperes, a közösség plébánosa üdvözölte. Resicabánya tavaly ünnepelte a helyi kohászati ipar megalapításának 250. évfordulóját. Akkor láttuk a fennmaradt dokumentumokban, hogy ennek a közösségnek az első templomát 245 évvel ezelőtt szentelték fel. És ma a 175. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a jelenlegi templom állt és megannyi történetet mesélt el: szomorúságról, könnyekről, de küzdelmekről, kegyelemről és áldásról is – mondta a plébános.

Ezen a napon a resicabányai római katolikus közösséggel együtt ünnepeltek a város ortodox és görögkatolikus lelkipásztorai, valamint számos római katolikus egyházmegyés pap koncelebrált.

Szentbeszédében Pál József Csaba püspök úgy fogalmazott: mindannyian boldogan szolgálunk, hiszen olyan Istenünk van, aki végtelenül szeret minket.

„Úgy érzem, hogy hazajöttem ebbe a templomba, és örvendek, hogy imában és egységben talállak benneteket. Az emberek 175 éve járnak imádkozni ebbe a templomba” – mondta a főpásztor. Rámutatott: a hit emlékezete, hogy tudjuk, hogy az Úr személyesen jött el hozzánk. Ferenc pápa szerint egyesek spirituális Alzheimer-kórban szenvednek, elfelejtik, mit kaptak az Úrtól.

Pál József Csaba kiemelte: Ma Krisztus Királyt ünnepeljük. Úgy érezzük, hogy neki kell lennie lelkünk Őrzőjének és Királyának. Küldetésünk, hogy segítsünk másoknak is találkozni az Úrral, hogy számukra is az életük Királya és Ura legyen. Miben király ő? Pásztorként Király, ő a világmindenség Ura, aki még a kereszten is szeret minket.

A szentmise zenei szolgálatát a plébánia gyermekkórusa, valamint a Harmonia Sacra énekkar látta el Georg Colța vezetésével, orgonán játszott Christine Maria Surdu és Patrick Paulescu.

A liturgia végén a resicabányai egyházközség nevében német nyelven Erwin Josef Țigla, magyar nyelven Cziple Ghünter, román nyelven Monica Bogdănel nővér, a Gondviselés Nővérei kongregáció tagja köszönte meg a főpásztornak a tanítást és a közös ünnepet.

Végül Pál József Csaba elevenített fel néhányat a helyi közösséghez fűződő emlékei közül. „Resicabánya szép, mert jószívű emberek, kedves emberek, nyitott emberek lakják” – mondta a püspök.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

