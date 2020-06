Babacsomagokat adott át a Karitász az ezeréves határnál

Trianon századik évfordulóján a Katolikus Karitász több, a történelmi Magyarország határvidékén fekvő településen, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken ad át babacsomagokat, olyan családoknak, melyek őrzik és továbbadják magyar identitásukat.

Az erdélyi Gyimesbükkön tizenhárom családot keresett meg a segélyszervezet, Salamon József plébános és a helyieket jól ismerő polgármesterjelölt, Olteán Péter segítségével.

Kecskés László, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának projektvezetője elmondta: „Az orvosmisszió keretein belül azokat a településeket kerestük meg korábban, amelyek a magyar határtól földrajzilag távol, a legkevésbé elérhető helyeken vannak. Így kerültek a látókörünkbe azok a családok is, akiket most a babacsomaggal támogatunk. Olyan édesanyákat kerestünk meg, akik 2020-ban adtak életet gyermeküknek, vagy az év hátralévő részében születik meg a családban a baba. A gyakorlati segítségnyújtás mellett a babacsomagok átadásával a száz évvel a hazánkat megcsonkító trianoni békediktátum után, jelképesen is köszönetet mondunk azoknak a családoknak, akik egy évszázad múltán is őrzik magyarságukat.”

Az átadáson meghatódott várandós és kisgyermekes édesanyákkal találkozott a karitász. Egyikük így fogalmazott: „Azért is nagy segítség a csomag, mert első babát várunk. Nem is nagyon tudtam volna, mit kell vásárolni.” A program keretében a kezdő édesanyákat a segélyszervezet egyik orvos önkéntese online tanácsadással is segíti.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír