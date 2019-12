Bábel Balázs érsek megáldotta a kiskunhalasi börtön új kápolnáját

Az Isteni Irgalmasság-kápolnát Tanács Eszter Tímea bv. ezredes, főtanácsos, az intézet parancsnoka adta át, majd Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg. A szentelés szertartása után ünnepélyes szentmisét mutatott be a kalocsai érsek Gál József börtönlelkész, valamint Kiskunhalas város papjai koncelebrálásával. A főpásztor beszédében az Isteni Irgalmasság ünnepéről beszélt, amelyet Szent II. János Pálnak köszönhetünk.

Fausztina nővér, Faustyna Kowalska szentté avatására 2000. április 30-án, húsvét második vasárnapján került sor. Ekkor hirdette ki II. János Pál pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” A szentatya hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.

Az irgalmasság kicsúcsosodott a feltámadásban, de már elkezdődött a megtestesüléssel – fogalmazott Bábel Balázs. – A középkori teológusok feltették a kérdést: „Cur Deus homo?” Miért lett az Isten emberré? Szent Anzelm válasza szerint azért, hogy bennünket megváltson, és velünk szolidaritást vállaljon. A megváltás a bűn és halál rabságából való kimentést jelenti. A kettő szorosan összefügg egymással. Ha nem fordult volna szembe az Istennel az ember, nem ilyen tragikusan fájdalmas lenne a halála. Valamiféle elszenderedést átélt volna, de a tragikus, nehéz halál a bűn következménye, és így is fogjuk fel. Azt is éreznünk kell, hogy halál és halál között különbség van.

Az isteni irgalom már a megtestesüléssel megkezdődik, látjuk ezt abból is, hogy az emberi létnek tragikus sorsát is vállalta az Üdvözítő. Közel áll hozzánk a szenvedésben is. Erre utal Jézus születése, hiszen nem kapnak helyet a szálláson, istállóban születik, s pár nap múlva Heródes is elkezdi őt üldözni.

Beszédében az érsek kiemelte, hogy irgalmas az Isten, de az irgalom elnyeréséhez bűnbánatra és kérésre is szükség van. Az irgalmat pedig gyakorolni és továbbadni is kell. A tékozló fiú története az irgalom példázata. A végén azt mondja az Úr Jézus, hogy „menj, és hasonlóképpen cselekedjél”. Irgalmat akkor nyerhetünk, ha mi is irgalmasak vagyunk.

Az érsek beszédében kiemelte, hogy a börtönkápolna az irgalom épülete. Személyes példáját mesélte el, hogy annak idején a katonaságnál tilalmas volt számukra a vallás gyakorlása. Kötelezni akartak mindenkit, hogy maradjon távol a vallástól. Szenteste, éjfélkor még szolgálatba is helyezték, hogy nehogy eszébe juthasson az éjféli szentmise. Ezért jó, hogy ma már a börtönökben is lehet kápolna, egy hely, ahol összeszedettebben lehet imádkozni, szentmisén részt venni, szentségeket felvenni. Ez is az irgalom műve.

Az érsek a szentmise végén köszönetet mondott a büntetés-végrehajtás vezetőinek, hogy kápolna létesülhetett, és minden résztvevőnek áldott karácsonyt, a betlehemi gyermek bőséges áldását kívánta. A résztvevő fogvatartottaknak szentképpel, és imádsággal kedveskedett.

Forrás és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Magyar Kurír