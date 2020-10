Bánatos szíveiteket is helyezzétek az Istenszülő oltalmába – Görögkatolikus ünnep Penészleken

A penészleki görögkatolikus templom a Nyíregyházi Egyházmegye legnagyobb alapterületű temploma, melyet az Istenszülő oltalmába ajánlottak felszentelésekor. Az október elsejei címünnepet idén is megtartották a hívek és lelkipásztoruk, s meghívták az egyházmegye főpásztorát is a közös hálaadásra.

A járvány első hullámának idejét nehezen élték meg a közösség idős tagjai, hiszen „szeretnek a templomban lenni, az Isten közelségében, az Egyház felszentelt papjával együtt imádkozni” – mondta a házigazda, Aranyics Arnold helyettes lelkész, annál inkább várták az október 4-ére szervezett búcsút, nagy erővel készült rá mindenki.

Az egyik helyi család nagylelkű felajánlásának köszönhetően új ikon kerül majd a templom falára: a kezében kendőt tartó, oltalmazó Istenszülő ikonját Szocska A. Ábel áldotta meg.

A püspöki Szent Liturgián az oltár körül szolgált még Papp Tibor főhelynök, Ignácz András nyírlugosi parókus, Molnár József nyírbélteki plébános, valamint Gánicz Tamás diakónus, irodaigazgató.

Aranyics Arnold helyettes lelkész, akit korábban itt szentelt diakónussá Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, már két éve teljesít görögkatolikus papként szolgálatot az egyházközségben; bemutatta, hogy az elmúlt évek felújítási munkái során díszes templomajtókat szereltek be, az előtetőket és az ablakokat kicserélték, a parókia tetőzetét felújították.

Ezek megáldására is sor került az ünnepi Szent Liturgia keretében. Az ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő; Klenik Sándorné, Penészlek és Hovánszki György, Nyírlugos polgármestere is jelen volt.

A kiemelkedő alkalomra hét gyermek is készült hónapok óta azért, hogy első alkalommal vegyék magukhoz az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust. Szocska A. Ábel püspök személyes hangvételű prédikációjában biztatta őket és minden jelenlévőt: Épp arra emlékeztet minket ez az ünnep, hogy ne csak az örömteli pillanatokban legyünk hálásak, emeljük fel szívünket akkor is, amikor az nehéz. S ahogyan a gyermek édesanyjához fut, ha baj van, „felnőttként is, mikor össze van törve a szívünk, lent vagyunk a porban, jó megosztani valakivel bánatunkat”. Nekünk van egy égi édesanyánk, akihez odafordulhatunk.

Az ünnepi ikonon a Szűzanya kezében tart könnyedén egy leplet, ezzel oltalmazza a rábízott, hozzá forduló népet. Mintha csak ezt mondaná: „helyezzétek ide a bánatos szíveiteket, s mint a jó édesanya vigasztalva mondaná, én segítek felemelni minden bánatot és nehézséget ahhoz, akinek van hatalma segíteni” – magyarázta a főpásztor.

S miként az elsőáldozó gyermekek, az Eucharisztia titkos találkozásában megérezhetjük: nem vagyunk egyedül. A szertartáson mondott szavak „Emeljük fel szívünket!” – folytatódnak: „Felemeljük az Úrhoz!”, „Adjunk hálát az Úrnak!”. Hiszen „méltó és igazságos imádni azt, aki mindig segít, aki lehajol, aki vígasztal, aki felemeli a szívünket” – egészítette ki az imádság szavait.

A szertartás után családi délutánra, közös étkezésre vártak minden jelenlévőt, emellett a felnőtteket beszélgetésre, a gyermekeket játékra invitálták a szervezők.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

