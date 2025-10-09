Bántalmazott gyerekek, szenvedélybeteg szülők – Az MMSZ konferenciája a függők gyermekeiért

Ha a függő szülők gyermekei egymás mellé állnának, Budapesttől Pécsig érne a sor. A legfrissebb németországi kutatások eredményeit Magyarországra vonatkoztatva a becslések szerint több mint 400 ezer gyermek él hazánkban alkoholbeteg szülővel, ugyanakkor reprezentatív felmérések híján a szakemberek megbecsülni sem tudják a gyógyszer-, kábítószer-, játék-, internet- és egyéb függőségekkel élő családban felnövő gyerekek számát. A nemzetközi tendenciák azt mutatják, az ilyen körülmények között élő gyerekek száma megnőtt. Sokan közülük még a segítők számára is láthatatlanok maradnak.

Az ilyen családban hármas bűntudat uralkodik: a függő bűntudata azért, hogy szenvedélybeteg és nem tud vagy nem akar kilépni a függőségből, a hozzátartozóé, aki nem képes változtatni ezen, illetve a gyermek bűntudata, aki a legtöbb esetben úgy érzi, az ő viselkedése tehet arról, ami a családban zajlik. Segítség és megelőzés nélkül az ilyen családokban felnövő gyermekek közül minden harmadik maga is szenvedélybeteg lesz, és hatszor nagyobb az esélye, hogy mentális betegségtől fognak szenvedni. Ők az elfeledett gyermekek. A Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat azzal a céllal szervezi meg minden évben a függő szülők gyermekeiről szóló konferenciáját, hogy a szakma és a sajtó figyelmét felhívja a témára.

Az idei EGy.8 Konferencián előadást tart többek között a bántalmazott gyermekek segítésének lehetőségeiről és korlátairól Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője; a civil összefogás erejéről és eredményéről Békési Tímea addiktológiai konzultáns, gyászkísérő, a Köttusa ötletgazdája és Kormos Piroska szociálpedagógus, az Apa Anya Pia program koordinátora; a gyermekpszichiátriai terápiákról Jáki Tamás, a Hetényi Géza Kórház gyermekpszichiáter rezidense. Emellett szó lesz gyermekek, családok és függő szülőket gyászoló felnőtt gyermekek terápiáiról, valamint kerekasztal beszélgetést hallhatnak a szenvedélybeteg szülők felépülése során nyújtott támogatásról a szülők szülősége szempontjából.

A konferencia részletes programja ITT olvasható.

Dátum: október 14., kedd, 10–18 óra (érkezés, helyszíni regisztráció 8.45-től) Helyszín: Lurdy Ház Konferencia- és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) Előzetes jegyvásárlás szükséges: ITT.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír