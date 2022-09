Bányakórházból katolikus gimnázium – Spányi Antal áldotta meg az új iskolát Tatabányán

A Modern Városok Program lehetőséget adott a Székesfehérvári Egyházmegyének, hogy az 1900-ban épült egykori tatabányai bányakórházat katolikus gimnáziumként működtesse tovább. A magyar kormány mintegy 7 milliárd forintot biztosít a még befejezés előtt álló fejlesztés megvalósításához. A beruházás első ütemének zárásaként ünnepség keretében áldotta meg Spányi Antal püspök a Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola főépületét.

A fanfárokkal kísért ünnepélyes szalagátvágás és a negyedikesek énekes köszöntője után Turzáné Papp Erika igazgatónő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az intézmény megszületésében, majd visszatekintett az iskola elindításának első lépéseire, a megvalósulás nehéz és szép pillanataira. Az elmúlt években nemcsak fizikailag folyt az építkezés – hangsúlyozta az igazgatónő. Olyan pedagógusokat kerestek, akik alapítói lettek az új iskolának, és olyan szülőkre találtak, akik négy évvel ezelőtt is hittek abban, hogy a megújult épületben tanulhatnak majd gyermekeik. „Az elkezdett utat azzal a reménnyel és bizalommal folytatjuk, hogy a földön és az Égben mellettünk lesznek a jövőben is. Ma ünneplőben állunk itt, de az elmúlt évek sok nehéz percet hoztak. Mindig érkezett azonban egy bátorító szó, egy segítő üzenet. Ilyen volt egy kedves kollégám asztalomra csempészett idézete, Szent II. János Pál pápa budapesti látogatása során elhangzott egyik biztatása: »Azt a feladatot tűztétek magatok elé, hogy új otthont építsetek föl, amelyben a jövendő nemzedékek boldogan nevelkedhetnek. Türelmes odaadással fáradoztok e feladat teljesítésén. Azért jöttem hozzátok, kedves Testvéreim, hogy ebben a fáradságos munkában szóval és imával segítselek titeket.« Ez adott és ad ma is erőt munkánkhoz” – fogalmazott az igazgatónő.

A kormány képviseletében beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki megköszönte Spányi Antal megyéspüspöknek és az intézmény minden munkatársának, hogy a gimnáziumi oktatás elindulhatott Tatabányán. Köszöntőjében kiemelte: Szent Margit és a bányászok védőszentje, Szent Borbála tiszta életet élt, ha a két szent lelkisége megmarad az intézményben, megérte az a hatalmas beruházás, amelyet az egyházmegye elvégzett. Bátorság kellett hozzá, hogy a sok építkezés mellett, amelyet Budakeszitől Alsószentivánig végigvittek, ilyen léptékű döntést meghozzanak. Hiszen itt egy olyan régmúlt építészeti értéket kellett a teljes pusztulástól megmenteni, amelyhez szinte minden tatabányai kapcsolódik.

Az ünnepségen felszólalt Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is, aki a város katolikus oktatását a kezdetektől támogatta. Újjászületett az egykori születések háza – emelte ki beszédében. „Több tízezren látták meg a napvilágot egykor ezen intézmény falai között, ami a szemünk láttára kezdett összeomlani. Óriási eredmény, hogy a mindannyiunk számára fontos épület a tudás születésének házaként működhet tovább.” A képviselő elmondta: vannak még hiányosságok az intézmény végleges elkészültéig, még be kell fejezni a jelenleg szerkezetkész aulát és a tornacsarnokot, illetve az udvar rendezését, hogy teljes értékű egyházi iskola jöhessen létre, ami nemcsak a város, hanem a Tatai-medence közösségét is gazdagítja majd.

Spányi Antal megyéspüspök örömét fejezte ki, hogy a város katolikus oktatása bővülhetett és az intézmény részt vehet a diákok nevelésében, az életre való felkészítésében. „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak” – kezdte köszöntőszavait a főpásztor. „Istentől való gondolat volt, hogy a hajdan életet adó, mára rommá vált épület ma az iskolának adjon teret. Abban a kápolnában, ahol az Isten lakott, újra élet induljon, úgy ahogy Ő azt elgondolta, hogy tanúságot tegyen az Ő dicsőségéről” – emelte ki a püspök, majd azért fohászkodott, hogy az iskola alkalmas helye legyen a tudásnak és a keresztény értékek átadásának. Végül megáldotta a Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola főépületét és a teljesen megújult, modern kápolnát.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Körtvélyes Tivadar, Dallos István, Koszticsák Szilárd

Magyar Kurír