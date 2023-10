Barcsik Géza műveiből nyílt időszaki kiállítás a győri Triangulum Galériában

Barcsik Géza Solymáron él, de erős szálakkal kötődik Győrhöz. Győr-Gyárvárosban született és nőtt fel, melynek általános iskolájából az emberi tartás és a zene szeretete mellett a festés és rajzolás iránti elköteleződést hozta magával.

A Révai Miklós Gimnáziumban biológia szakra járt, ahol a fotózást és a tájfutás szépségeit is elsajátíthatta elhivatott tanárai által. Közülük – pályája szempontjából – négy nevet különösen fontosnak tart kiemelni: Kolozsvári Ernőné Anikó tanárnőét, illetve Mézes Lajos, Cziráki Lajos és Németh Attila tanárokét. Még általános iskolásként kezdett járni a Győri Képzőművészeti Körbe, ahol Alexovics László szobrászművész tanította meg a rajzolás alapjaira, amely a továbbtanulás megalapozásában is nagyban segítette.

Az Iparművészeti Főiskola alkalmazott grafika/tipografika szakán, majd a Mesterképző Intézetben diplomázott. A zene, a képzőművészet, az alkalmazott grafika és a tipografika komplexitása, valamint a szakmai élet izgalmas változatossága miatt lett képzőművész. Most, hatvanévesen visszatekintve úgy gondolja: a hivatás is választotta őt és a Teremtő rengeteg megvalósítandó tervet állít továbbra is elé. Szüleinek ajánlja a jelen kiállítást, és unokatestvérének, Árnics Katalinnak, aki az élő kapcsot jelentette a győri gyökereihez.

A teremtett világ, a természet csodái és a népművészet letisztult jelrendszere mellett a Teremtőhöz a legközvetlenebb kapcsolatot a zene jelenti számára. Az irodalom és a költészet mint a művészet konkrétabb, kevésbé elvont ága is hatalmas teremtő erővel bír.

A 2020-ban kirobbant világjárvány és a karantén kényszert és lehetőséget adott mindannyiunknak az önmagunkra és családtagjainkra figyelésre, lelkiismeret-vizsgálatra, újratervezésre. Így történt ez Barcsik Géza életében is: új képeket készített, újrafestette-rajzolta néhány korábbi alkotását, és számos régi tervét megvalósította. A rendkívüli helyzet felerősítette a hit, a lélek, a művészet szerepét és erejét.

2023-as év fontos számára, mivel ez ösztönözte, hogy összegző kiállítással köszönje meg a Teremtőnek, szüleinek, családjának, tanárainak, barátainak és szülővárosának, Győrnek, hogy azzal foglalkozhat, amire hite szerint teremtve lett.

A kiállítás válogatás negyvenöt év terméséből. A gimnáziumi évektől a legfrissebb képekig szerepelnek munkák. Negyven éve él Solymáron, feleségével és négy gyermekükkel. Az Istenfélő, hagyománytisztelő, sváb közösség és a hétszáz éves, régészeti leletekben, természeti szépségekben gazdag Solymár rendkívüli inspirációs forrás a művész számára. A solymári anyag egy része itt látható először kiállítva.

A kiállítás 2023. november 12-ig tekinthető meg a galéria nyitvatartási idejében. Belépőjegy a Káptalandomb 13. szám alatti recepción váltható.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Szabó Béla



Magyar Kurír