Bátorítással és testvéri barátsággal – Ferenc pápa levelet írt az utcalapoknak

A világjárvány miatt több millió olyan ember élete változott meg és került nehéz helyzetbe, akiknek már eddig is nagyon nehéz kihívásokkal kellett szembenézniük. A legtörékenyebb embereket, a láthatatlanokat, a hajléktalan embereket az a veszély fenyegeti, hogy a legsúlyosabb árat kell megfizetniük.

Szeretném köszönteni az utcalapok világát és különösen azokat a terjesztőket, akik közül sokan hajléktalanok, a társadalom leginkább kitaszított, munkanélküli tagjai: sok ezer embernek jut munka világszerte e különleges lapok árusításának köszönhetően.

Olaszországban gondolok a Karitász kezdeményezésének, a Scarp de’ tenisnek a szép tapasztalatára, amelyből több mint 130 nehéz helyzetben lévő személynek jut jövedelem, és kap ezzel lehetőséget alapvető polgári jogainak gyakorlására. De gondolok itt világszerte annak a több mint 100 utcalapnak a tapasztalatára is, amelyek 35 különböző országban és 25 különböző nyelven jelennek meg, s amelyek a világon több mint 20 500 hajléktalan embernek biztosítanak munkát és jövedelmet.

Már több hete senki nem vesz utcalapot, és így árusaik nem tudnak dolgozni. Szeretném kifejezni, mennyire közel érzem magam azokhoz az újságírókhoz és önkéntesekhez – mindenkihez, aki számára ez a projekt a megélhetést is jelenti, és akik ugyanakkor ezekben az időkben annyi innovatív ötlettel halmoznak el minket munkájuk során. A világjárvány nehézzé tette a ti munkátokat, de biztos vagyok benne, a világ utcalapjainak nagyszerű hálózata erősebben tér vissza. Ha ezekben a napokban a legszegényebbekre tekintünk, az segíthet mindnyájunknak abban, hogy tudatában legyünk annak, mi történik most valójában velünk, s hogy milyen is a mi valódi helyzetünk.

Mindnyájatoknak küldöm bátorításul és testvéri barátságból ezt az üzenetet. Köszönöm azt a munkát, amit tesztek, a tájékoztatást, amit adtok és a reményteli történeteket, amelyeket megosztotok.

Ferenc pápa



Forrás és fotó: FedélNélkül.hu

