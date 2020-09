Bazilika lett a kazah templom, ahol Władysław Bukowiński, a kommunizmus vértanúja ereklyéit őrzik

„A karagandi Szent József-templom bazilikává való kinevezése fontos elismerés Kazahsztán katolikusai számára. Valódi kegyhelyről van szó: rengetegen zarándokolnak el ide, mert itt őrzik Władysław Bukowiński atya, a kommunizmus vértanú áldozatának ereklyéit. Ezenkívül itt találhatók a kazah katolikus jelenlét gyökerei a szovjet elnyomás évtizedeiből, amikor az emberek nem vallhatták meg hitüket. Egyedülálló templom, mert 1977-es bejegyzésével egyike a Kazahsztánban elsőként hivatalosan is regisztrált templomoknak. 1980. június 29-én Alexander Khira püspök ünnepélyesen is felszentelte. Ezért felszentelésének negyvenedik évfordulója alkalmából kérvényeztem a basilica minor cím adományozását, és Ferenc pápa elfogadta kérésünket” – számolt be a Fides hírügynökségnek Adelio Dell’Oro, Karagandi püspöke, aki az elmúlt napokban kapta meg és olvasta fel a hívek előtt egy szentmise keretében az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumát. Ez az első bazilikaként elismert templom a közép-ázsiai országban.

A Szent József-templom eredete a Sztálin halálát követő időszakra nyúlik vissza: 1953-ban néhány munkatáborból kiszabadított pap Karagandi városába tért. „Köztük volt Władysław Bukowiński, Alexander Khira görögkatolikus püspök, Alexander Staub, Alexiy Zaritsy, Albinas Dumblyauskas és mások. Mindannyian titokban kereszteltek, gyóntattak, szentmisét és esküvőket celebráltak. Az emberek távoli régiókból érkeztek hozzájuk, hogy általuk kapják meg a szentségeket. Számos hívő asszony is volt, mint Gertrude és Valentina Detzel, Maria Mecker, Thea Balter, Flora Stivikh és sokan mások, akik a kegyetlen üldöztetések ellenére hitoktatást tartottak felnőtteknek, gyerekeknek és serdülőknek, felkészítve őket az elsőáldozásra és más szentségekre” – mesélte Dell’Oro püspök.

Amint azt a püspök is elmondta, számos katolikus hívő kitartásának köszönhetően 1977. január 28-án megkapták az engedélyt, hogy bejegyezzék a karagandi római katolikus közösség plébániáját. Megvettek egy zemljankát, vagyis egy föld alatti menedékházat, melynek helyére a templom építését tervezték. 1977. március 19-én, Szent József ünnepén azon a helyen celebráltak először hivatalosan szentmisét. A jövőbeni templom alapjait ugyanebben az évben, novemberben rakták le. „Az 1978 tavaszán megkezdett templomépítésben mindenki részt vett, a legkisebbektől a legidősebbekig, beleértve a rokkantakat és a betegeket, így már szeptember 8-án megtartották az első szentmisét az éppen elkészült karagandi Szent József-templomban” – emlékszik vissza az elöljáró. A templomot Alexander Khira püspök 1980. június 29-én ünnepélyesen felszentelte.

„A bazilika cím megadásának célja megerősíteni a helyi egyház kapcsolatát Róma püspökével, s hogy kiemeljék ennek fontosságát Kazahsztán területén. Ezt tanúsítja a bejárat felett és a templom belsejében is látható pápai címer” – magyarázza a püspök a Fides hírügynökségnek. A Szent Péter trónjával való egység nyomatékosításáért a kazah bazilikában minden évben különböző ünnepeket celebrálnak majd, mint Szent Péter és Pál főünnepét (június 29.), valamint a római pápa megválasztásának évfordulóját (2013. március 13.). A hívek ezeken a napokon, és egy évben egyszer, egy szabadon választott napon teljes búcsút nyerhetnek.

Kazahsztánban a katolikusok a lakosság 1,4 százalékát teszik ki. A 14. századból még vannak adatok, hogy küldtek ide misszionáriusokat, ám a későbbi időkben már nincs nyoma az egyháznak. A 20. században a papokkal és a szovjet rezsim által deportáltakkal kezdődött újra élni a katolikus egyház, akkor még rejtőködve, majd a Szovjetunió felbomlásával és Kazahsztán 1991-es függetlenné válásával megerősödött. 2001 szeptemberében II. János Pál pápa ellátogatott a közép-ázsiai országba. 2003 májusában felállították a kazah egyházi provinciát és az asztanai érsekséget. Az országban azóta számos nagyméretű katedrális épült. Görögkatolikus közösség is van Kazahsztánban a sztálini időkben deportált ukránoknak köszönhetően. 2013-ban szentelték fel Asztanában az első görögkatolikus templomot. Forrás: olasz Wikipedia

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: Wikipedia; Credonews.org

Magyar Kurír