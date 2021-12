Beer Miklós püspökkel ünnepeltek templombúcsút Érsekvadkerten

Az alábbiakban Beer Miklós püspök gondolatait osztjuk meg az olvasókkal.

„Két éve vagyok nyugdíjas püspök. Sokan gondolhatják azt, hogy – sportnyelvvel élve – a partvonal mellől nézem az Egyházunk életét. Ám azt illik tudnunk, hogy a partvonal is a pálya része. Sok helyre hívnak... Sok emberrel találkozom az ilyen alkalmakkor. Egy autodidakta módon kereszténnyé vált mérnökember is volt ezek között. Többször és hosszasan beszélgettem vele. Kiderült, hogy ő az istenkeresés más útját választotta, de céljai a hagyományosan vallásos emberével azonosak: megtalálni az Urat! Ám mindkét útnál az a legfontosabb, hogy az istenkeresés területén ne pazaroljuk el fiatal éveinket, a világ zajában is halljuk meg az Úr hívó szavát, mint ahogyan meghallotta azt Jézus korában templomotok védőszentje, Szent András apostol is. Meghallotta a hívó szót, és nem maradt tétlen, hisz azonnal vitte a megtalált Messiás hírét testvérének, Szent Péternek is.

Nekünk, akik szigetet képezve egyházmegyénkben, szép számmal együtt imádkozunk az ünnepi szentmisében, szintén »andrási« feladatunk van. Tudatosodnia kell bennünk annak, hogy az evangélium megélésével rajtunk keresztül akarja az Úristen megszólítani a környezetünkben élőket. Mint a híradásokból is tudhatjuk, Európa, s benne Magyarország is, a missziós területté válás korát éli. Van ebből visszaút, ami nem más, mint

a szavak helyett megélt evangélium.

Olyan lesz ezáltal az életünk, hogy hozzánk akarnak csatlakozni a visszautat keresők. Ez is misszió!

A missziós küldetésünket komolyan kell venni, hisz ez képezi a megújulásunk zálogát. Ennek megvalósításához bátran forduljatok Szűz Máriához, hiszen általa lépett a világba az Isten, és Szent András apostolhoz, aki korában másokkal is megosztotta az örömhírt.”

Forrás: Molnár János/Vadkerti Harangok; Váci Egyházmegye

Fotó: Kristók János

Magyar Kurír