Befogadó társadalmat építsünk! – Ferenc pápa fogadta a Nemzetközi Vöröskereszt elnökét

A Vöröskereszt nemzetközi bizottságának elnöke, Peter Maurer a pápával folytatott megbeszélése után a vatikáni médiának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a Vöröskereszt és a Szentszék összhangban van a nézeteik, a képviselt értékek és törekvéseik tekintetében a megsebzett és darabjaira hullott világban, amelyet jelenleg a vírusjárvány sújt, amely tovább nehezíti a már létező problémákat. A közös álláspont elsősorban a háborúk és az erőszak áldozatainak támogatásában nyilvánul meg. A pápával közös nézőpontot képvisel a Vöröskereszt elnöke azon a téren is, hogy hidakat kell építeni egy befogadóbb társadalom megvalósításához.

„A megosztottság következményei nagyon fájdalmas hatással vannak a polgári lakosságra, a sérülékeny emberekre, a migránsokra, a háborúk és az erőszak miatt kitelepítettekre, valamint a fegyverkezési hajszától, a klímaváltozástól, az alulfejlettségtől, a peremre szorultságtól, a szegénységtől és az igazságtalanságtól sújtott emberek számára” – állapította meg Peter Maurer. A Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikát a Nemzetközi Vöröskereszt tevékenysége mottójának is lehet tekinteni, fogalmazott. A szervezet vezetőjével készült interjút teljes terjedelmében a Vatican News és a L’Osservatore Romano teszi közzé.

Peter Maurer a Szentszékkel és a pápával osztott álláspontok kapcsán rámutatott: „ez jelen van abban a közös elképzelésben is, hogy fontos a világ részekre esése ellen egy ezzel ellentétes elbeszélési módot kialakítani. Egy modern nyelvezet használatával olyan társadalomképet kell megformálni, amely eltér a mostanitól, és befogadó, amely újra egyesíti az embereket, és hidakat épít azokon a területeken, ahol a társadalom megosztott. Ez áll a közös elkötelezettségeink középpontjában. Büszkék vagyunk arra, hogy ezen a téren közel állunk a Szentszék és a pápa erőfeszítéseihez” – jelentette ki a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke.

Arra vonatkozóan, hogy a Covid-19-járvány miként hatott a szervezet segélyező tevékenységére, Peter Maurer elmondta: tovább súlyosbította a helyzetet, felgyorsította és még hangsúlyosabbá tett számos problémát. „A valódi tragédia az, hogy tovább nőtt a megosztottság: a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek és még marginalizáltabbak lettek. Ezzel a nagy kihívással kell szembenéznünk. A Covid-19 másodlagos hatása az, hogy a munkanélküliség még komolyabban sújtja a szegényebb népeket, mint a járvány előtt.”

A jelenlegi háborús övezetekről szólva, ahol a Vöröskereszt leginkább segíti az érintett polgári lakosságot, a szervezet elnöke kiemelte: a költségvetésük és tevékenységük 40 százalékát Afrikában, 30 százalékát a Közel-Keleten végzik. Ez annyit jelent, hogy ezeken a területeken dolgoznak az élvonalban: a Szahel-övezetben, a Csád-tó, a két Szudán, a két Kongó, Afrika szarva és Líbia vidékén. A Közel-Keleten pedig Szíria, Jemen és Irak áll a figyelmük középpontjában. A világ egyéb területeiről is csatlakoztak újabban a listához más országok is. „Az utóbbi hat évben Ukrajna is a Nemzetközi Vöröskereszt elsődleges segítségnyújtási körébe került. A közelmúltban Hegyi-Karabah és az örmény-azeri konfliktus hirtelen kitörése okozott sok problémát. A szervezet továbbá régóta végzi elkötelezett tevékenységét Afganisztánban és Latin-Amerikában” – fogalmazott az interjúban Peter Maurer.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír