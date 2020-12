Bejárta az internetet az idős koronavírusos betegét átölelő amerikai orvos fotója

A houstoni United Memorial Hospital főorvosa a Covid-osztályon járt éppen, amikor felfigyelt egy idős férfira, aki sírva elindult kifelé a szobájából. Látszott, hogy nagyon zaklatott, és hogy haza akar menni.

„Odamentem, és megkérdeztem, miért sír. »A feleségemmel akarok lenni« – mondta az öregember.” Abban a pillanatban nem orvosi ellátásra volt szüksége, hanem emberi kapcsolatra. „Úgyhogy egyszerűen átöleltem, nem tudtam, hogy éppen fényképeznek” – mesélte az orvos a CNN újságírójának később.

A Getty fotóügynökség egyik munkatársa elkapta a megindító pillanatot; képe pedig villámgyorsan bejárta az internetet; tökéletesen megörökíti sok koronavírusos beteg és az őket ápoló egészségügyisek érzéseit. Mély emberségről tanúskodik, ahogy az orvos átöleli az idős embert, és próbálja pótolni a család és a barátok hiányát.

Joseph Varon elmondta, nem az első eset volt, hogy egy betegüket érzelmileg próbára teszi a helyzet. „Van, aki sír, van, aki megpróbál elszökni; egyik nap valaki az ablakon keresztül próbált távozni” – mondta. Elmondhatatlanul nehéz, hogy egyedül vannak a betegek, nem tudnak beszélni a családtagjaikkal napokig, hetekig, hónapokig; egyszerre félnek és szomorúak, és az orvosoknak, ápolóknak sem jut idejük mindenkire, annyi a beteg.

Joseph Varon és kollégái saját magukról készült fényképet viselnek a védőöltözetükön, ezzel is próbálnak emberi arcot adni a helyzetnek.

„Nem is értem, hogy bírom még ezt, hogyhogy nem roppantam még össze” – mondja. Voltak kollégái, akik egy ponton már nem bírták tovább. „A nővérek egyszercsak sírva fakadnak, például a hasonló helyzetek miatt.”

Megemlítette azt is, hogy úgy látja, miközben ők pihenés nélkül ápolják a betegeket, kint a világban sokan félvállról veszik a járványt, nem tesznek meg minden tőlük telhetőt a vírus terjedésének megakadályozására, lassítására. Eljárnak szórakozni, aztán idővel ők is kikötnek az intenzíven. Joseph Varon szerint 2020 decembere valószínűleg az egyik legsötétebb időszak lesz Amerika orvosi történetében. Mit kellene tenni? Követni az egyszerű szabályokat: távolságot tartani, maszkot hordani, kezet mosni, nem menni olyan helyekre, ahol sokan vannak. „Ha ennyit megtesznek, akkor talán a hozzám hasonló egészségügyi dolgozók is tudnak majd pihenni egy kicsit” – tette hozzá az orvos.

