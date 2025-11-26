Bejrút maronita érseke: A pápa libanoni látogatása azt üzeni nekünk, nem vagyunk egyedül

„A társadalmi-gazdasági és politikai válságok közepette, amelyekkel az elmúlt évtizedekben szembesültünk, XIV. Leó pápa látogatása Libanonban a remény, a béke és a szeretet balzsama a helyi lakosság számára. Nem azonnali megoldás minden kérdésre, amely még mindig sújtja a cédrusok országát, hanem jelenlét, amely már önmagában elég ahhoz, hogy felmelegítse a hívek szívét” – fogalmazott Paul Abdel Sater bejrúti maronita érsek, aki a vatikáni médiának beszélt arról is, hogyan készül a helyi közösség a pápa fogadására.

– Mit remél, milyen üzenetet ad át XIV. Leó pápa a libanoni híveknek látogatása során?

– Úgy hiszem,

a pápa már elküldte üzenetét. Üzenetet a reményről, a békéről és a szeretetről.

Pápasága első napjaitól kezdve beszélt Libanonról, a nehézségeinkről. Megmutatta, mennyire törődik országunkkal és a libanoni keresztények küldetésével a régióban. Biztosan erőteljes üzenet lesz, a szeretet üzenete, amellyel szól a jelenlévőkhöz és azokhoz is, akik nem tudnak részt venni.

Nagyobb reményt ad nekünk, hogy folytathassuk küldetésünket a térségben, hogy továbbra is a szeretet tanúi legyünk minden ember felé.

Azt hiszem, a látogatása nagy hatással lesz mindannyiunkra.

– Hogyan járulhat hozzá ez a látogatás ahhoz, hogy megerősödjön a remény a libanoni nép körében a jelenlegi gazdasági és társadalmi körülmények között?

– Amikor úgy érzed, hogy nem vagy egyedül ebben a világban, hogy nehézségeid mások nehézségei is, hogy mások gondolnak rád és imádkoznak érted mindennap, és mindent megtesznek, hogy enyhítsék szenvedéseidet, akkor érzed, hogy nagyon szeretnek. Ez a szeretet mindenképpen reményt ad a szívednek. Nem várjuk, hogy a pápa megoldást adjon a problémáinkra. Jelenléte már önmagában elég; és nemcsak a magam nevében beszélek, hanem minden hívő nevében, akikkel beszélgettem a pápa látogatásáról. Örülünk annak, hogy eljön Libanonba, velünk lesz, velünk imádkozik. Számunkra ez több mint elegendő.

Nagy erővel fogunk tovább haladni, mert tudjuk, biztosak vagyunk benne, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy támogat minket a világ minden katolikusa, minden ember, aki hisz Libanonban, a libanoniakban és küldetésükben.

– Mit üzen a híveknek és minden libanoninak a pápa fogadására készülve?

– Azt szeretném mondani minden libanoni hívőnek: gyertek és lássátok a pápát! Jöjjetek és hallgassátok a szavait! Jöjjetek és mutassátok meg neki, mennyire értékeljük látogatását, mennyire szeretjük őt, mennyire értékeljük mindazt, amit értünk tesz. És aztán menjetek, beszéljetek Jézus szeretetéről és arról a reményről, amely a szívetekben van az ő jelenléte miatt.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír