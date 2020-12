Belaruszba látogatott Claudio Gugerotti érsek

Aljakszandr Lukasenka megelégedettségét fejezte ki amiatt, hogy Gugerottit küldték Minszkbe különmegbízottként. Kijelentette, hogy szép emlékeket őriz a vele történt találkozásokról. „Nagyon örülök, hogy Őszentsége, Ferenc pápa Önt küldte Belaruszba. Számomra jóleső érzés az Önnel való találkozás, jó benyomásaim maradtak az Önnel tartott találkozókról, tárgyalásokról, beszélgetésekről, amikor itt szolgált. És mindig is azt mondtam, hogy a jelenlegi Ferenc pápa az én szemszögemből nézve a nép embere. Ez engem nagyon elbűvöl” – idézi a BelTA a belarusz államfőt.

Arra kérte a követet, hogy az ünnepek közeledtével adja át üdvözletét és jókívánságait Ferenc pápának, mindenekelőtt jó egészséget kívánva neki; de ha a pápa mégis megbetegedne, a belorusz fél kész felajánlani szolgálatait. „Ha megbetegszik, ne aggódjon: készek vagyunk fogadni gyógykezelésre; mi tudjuk, hogyan kell gyógyítani. De most jobb, ha nem betegeskedik. Különben is itt a karácsony, az újév, az ünnepek – nincs időnk betegeskedni. De ha mégis – jöjjön egyenesen hozzánk” – mondta Lukasenka.

Az államfő hozzáfűzte: „sok megbeszélnivalónk van”, és megjegyezte, hogy néhány témában elmozdulás történt. „Van miről beszélgetnünk, mindig sok közös témánk volt. Sok megbeszélnivalónk maradt még, a [problémák – a ford.] nem oldhatók meg azonnal. De bizonyos elmozdulás tapasztalható” – mondta Lukasenka.

Claudio Gugerotti érsek megjegyezte, hogy apostoli nunciusként végzett munkája során sokat tehetett a kapcsolatok fejlesztéséért.

Emlékeztetőül: Augusztus végén az ország katolikus egyházának fejét, Tadeusz Kondrusiewicz érseket nem engedték be Belaruszba. Sorsáról a Vatikán képviselőinek minszki látogatásai során tárgyaltak. Nemrégiben Tadeusz Kondrusiewicz bejelentette, hogy lemondó levelet nyújtott be Ferenc pápának. [Az érsek jövő év január 3-án tölti be 75. életévét. – a ford.]

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás: reform.by

Fotó: Krynica.info Belarusian Christian News



Magyar Kurír