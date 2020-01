Bemutatkozik a főváros egyetlen görögkatolikus óvodája

A Hajdúdorogi Főegyházmegye legújabb oktatási intézménye 2019 szeptemberében nyitotta meg kapuit, és mivel az óvodák jelentkezési határideje után vált csak biztossá, hogy elindulhat a működése, az első szeptembert mindössze három gyermekkel kezdték. A jónak azonban hamar híre megy, így alig pár hónap alatt megháromszorozódott a gyermekek száma az intézményben, és a következő szeptembertől szinte biztosan a normálhoz közeli csoportlétszámmal fog majd működni az óvoda.

A cél egy meghitt, családias, szeretetteljes légkört biztosító intézmény létrehozása volt, amit áthat a keresztény szellemiség, a hitre nevelés, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó magas színvonalú nevelő-oktató munka.

Dudás-Marx Anna egyike az első szülőknek az oviban. Lelkesen mesélte, hogy a kis létszám miatt olyan helyzeti előnyben vannak, mintha a gyerekek egy nehezen megfizethető magánoviba járnának; sok figyelem jut a kicsikre.

„Mi mindenképp’ olyan ovit kerestünk, ahol nemcsak megőrzik a gyerekünket, hanem az otthoni nevelésünket is támogatják – mondta Anna, aki elsőszülött gyermekét járatja az Örömhírvétel oviba, de már az öcsi is alig várja, hogy csatlakozhasson. – Bár mi a 11. kerületben lakunk, a 4-es metróval hamarabb bejutunk ide, mintha a kerület távolabbi pontjára akarnánk busszal eljutni.”

„Az első találkozás nagyon megerősítő volt itt a számunkra – tette hozzá. – Azonnal biztonságban éreztük magunkat, rögtön olyan bizalom alakult ki, hogy nem volt kérdés, hogy jó helyük lesz a gyerekeinknek.”

Anna kiemelte, hogy nagyon szeretik az óvónénik által vezetett kreatív programokat. A kis létszám miatt aktív a szülői közösség is, ezt a jó gyakorlatot mindenképp szeretnék megőrizni a létszám növekedésével is. Karácsonykor szülők és gyerekek együtt gyűltek össze, és interaktív módon idézték fel a Jézus születése körüli történéseket. De majdnem minden hónapban adódik alkalom arra, hogy a gyerekekkel együtt a szülők is találkozzanak, kézműveskedjenek vagy együtt játsszanak – erre néha a felnőtteknek is szükségük van – , és közben átbeszéljék az aktuális történéseket.

Kolláth Ágnes, az óvoda vezetője viszi részben a mostani csoportot. „Minden héten egyszer kimozdulunk a gyerekekkel valahova – mondta. – Általában kulturális programokat szervezünk, vagy a természetbe kirándulunk. A bent töltött időt is próbáljuk színessé varázsolni, igyekszünk sokat kézműveskedni a gyerekekkel, és nem titkolt célunk a hagyományőrzés: a régi magyar mesterségek, szabadidős tevékenységek közül a szövés és a fonás rejtelmeibe bevezetni a legkisebbeket.”

A lelkivezetés nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is fontos, ebben Káplár Márton atya van az intézmény segítségére, akit a gyerekek is nagyon kedvelnek.

Az intézmény szervez „ovicsalogató” napokat, amikor az érdeklődők bepillanthatnak az óvodai életbe, de számos információ lehet szerezni az óvoda honlapján és Facebook-oldalán.

A legközelebbi ovicsalogató alkalmak február 13-án és 27-én lesznek; a nyitott foglalkozásokat 15 és 17 óra között tartják.

