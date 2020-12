Bemutatkozik a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola új rektorhelyettese

(...) Az első felismerés, hogy a papi hivatás lehet az én utam, egy ünnepi szentmise első perceiben történt 1994-ben. Ekkor a műszaki középiskolai tanulmányok után már energetikai mérnökképzésben vettem részt. 1996-ban végeztem, és négy évet ezen a területen dolgoztam. Eddigre már kipróbáltam magam a teológiatanulás terén levelező tagozaton Budapesten, és a 2000-es jubileumi ifjúsági világtalálkozón Balás Béla püspök atya katekézisében szereplő néhány mondat döntésre indított. Onnan hazatérve minden felgyorsult, szeptembertől már Pécsett laktam a szemináriumban, és a főiskolánk hallgatója lettem...

Az előre nem láthatóban volt egy teljesen biztos pont. Ő hívott engem...

A plébánosi és irodaigazgatói tapasztalatom alapján a főiskolára 2014 tavaszán először egyetlen előadásra kaptam meghívást az egyházi gazdálkodás kurzus keretében, aztán ősztől óraadóként az egyházigazgatás kurzust bízták rám. Ekkor már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a posztgraduális kánonjogi tanulmányaim végén jártam, így a tanítás és az egyházmegyei hivatalban ellátott feladatom mellett sikerült a licencia fokozatot megszereznem 2015 januárjában.

Az elmúlt év őszétől ez a paletta a pasztorális kurzussal bővült, Rómából hazatérve ehhez jött az erkölcsteológia oktatása. (...)

Amikor először kezdtem a levelező teológián, akkor két ok miatt vágtam bele: egyrészt, hogy egyfajta visszajelzést kapjak a hivatásom felől, másrészt egyfajta kíváncsiság is vezetett, hogy felnőttként felnőtt módra, az általános iskolai hittant meghaladva nézzek szembe a hit kérdéseivel. Nekem akkor a papi hivatás volt a kérdés, az nem jutott eszembe, hogy esetleg katekéta is lehetek majd a stúdiumok után, csak az, hogy bárhogy is alakul, a képzés által gazdagodhatok, az Egyház élőbb, „hasznosabb” tagja lehetek.

...azért érdemes teológiát tanulni, hogy az ember megtalálja a saját útját, helyét a világban, az Egyházban...

