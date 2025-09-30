Bemutatták Tarics Péter új kötetét Mindszenty bíborosról Bécsben

„Vas vármegyében, Hegyhátnak szülötte,

Mindszent porából vétetett a Mennybe

Édesanyjának neve volt Borbála

Égi Szentanyánkhoz szálljon érte hála.”

(Nagy Gáspár Hálaadó ének Mindszenty József hercegprímás, bíborosért című

verséből, amely a könyv bevezetőjében is olvasható)

A hosszú évek kitartó munkájával készült kötet Mindszenty József bíboros-hercegprímás alakjának állít emléket. Tarics Péter vallja: „Mindszenty József bíboros a 20. század legnagyobb magyarja.”

A kötet különleges aktualitással bír, hiszen egy hármas jubileum évében jelent meg: 110 éve szentelték pappá Mindszenty Józsefet, nyolcvan éve nevezték ki esztergomi érsekké, és ötven éve hunyt el.

A szerző új kötete szimbolikus szerkezeti elrendezés szerint épül fel: tizennégy stáció mentén bontja ki Mindszenty bíboros életútját. Nem csupán életrajzi epizódok sorozata ez, hanem lelki mérföldkövek is, amelyek arra hívják az olvasót, hogy reflexióval kövesse végig a bíboros szenvedéseit, küzdelmeit és kitartását.

A kötet üzenete túlmutat a történeti feldolgozáson: határozott állásfoglalás Mindszenty József boldoggá és szentté avatása mellett, amely sok magyar katolikus óhaját fejezi ki.

Tarics Péter tisztelete jeléül 2010-ben és 2017-ben is színpadi monodrámát írt Mindszenty bíborosról. Új könyvében Mindszenty József bíborosnak az Istenhez, az Egyházhoz és a hazához való hűségét, mély nemzettudatát és rendíthetetlen elvhűségét állítja a középpontba.

A szerző felidézte a főpásztor édesanyjának példamutató kitartását is: Kovács Borbála tizenhárom alkalommal próbálta meglátogatni fiát a börtönben, s bár a hatóságok legtöbbször elutasították, rendületlen hűsége lelki támaszt jelentett a fogvatartott bíborosnak. Tarics Péter kiemelt példaként említette azt az esetet is, amikor a hatóságok visszaadták Mindszenty József főpapi jelvényeit, majd a váci börtönbe szállították át, hogy édesanyját és a külvilágot megtévesszék.

A kötetben az 1956 utáni időszak részletes bemutatása során kiemelkedő szerepet kapott, hogy Mindszenty József közel másfél évtizeden át a budapesti amerikai nagykövetségen talált menedéket. Ebben az időszakban levelezett amerikai elnökökkel és diplomatákkal, következetesen képviselve az emigráns magyarság ügyét. Írásaiból világosan kirajzolódik a bíboros történelmi látásmódja és rendíthetetlen nemzeti elkötelezettsége.

A könyv kitér a Kádár-rendszerrel folytatott levelezésre is. A hatalom időről időre jelezte, hogy kész lenne bizonyos kompromisszumokra, például arra, hogy Mindszenty bíboros elhagyhassa az amerikai nagykövetséget és külföldön telepedjen le, vagy részleges rehabilitációban részesüljön. Ő azonban hajthatatlan maradt: „Csak a bűnösöket kell felmenteni, nekem a teljes rehabilitáció jár” – jelentette ki. A kötet szerzőjének értékelése szerint ezek a levelek hűen mutatják a bíboros megalkuvást nem ismerő elvhűségét.

A könyvbemutatón kiemelten szó esett Mindszenty bíborosnak a Vatikánnal fenntartott kapcsolatáról. XII. Piusz támogatása és VI. Pál későbbi döntései – köztük az érseki szék megüresedettnek nyilvánítása 1973-ban – világosan jelzik, hogy Mindszenty József ügye nemcsak magyar belpolitikai kérdés volt, hanem a nemzetközi diplomácia és az egyházi Ostpolitik része. A bíboros és a Szentszék viszonya így nem általános ellentétként értelmezendő, hanem konkrét döntések sorozataként, amelyekben a világpolitika, az egyházi stratégia és a személyes lelkiismereti hűség drámai módon ütközött.

„Tarics Péter új kötete egyszerre történeti feldolgozás, lelki tanúságtétel és nemzeti kiáltvány. Mindszenty József élete és példája – a hit, a hűség és az életszentség jegyében – ma is erőt, útmutatást és reményt adhat a magyarság számára – összegezte a könyvbemutatóról szóló beszámolójában Krutzler Bálint. – Adja Isten, hogy Mindszenty József példája és erényei e kötet által is sokakhoz eljussanak, és hogy a szerző hosszú évek óta tartó, Mindszenty Józseffel foglalkozó munkája hozzájáruljon a bíboros boldoggá avatására irányuló törekvések nyomatékosításához, valamint hazánk történeti örökségének megőrzéséhez.”

