Bencés Oktatásért Kitüntetéseket vehettek át a pedagógusok Pannonhalmán

„Szeretnénk, ha a tanáraink éreznék és tudnák, hogy mennyire fontosnak tartjuk a munkájukat, megbecsüljük, értékeljük őket és büszkék vagyunk rájuk” – fogalmazott Hardi Titusz, a Főapátság oktatási főigazgatója. A Bencés Oktatásért Kitüntetés azért is különösen értékes, mert minden egyes intézmény maga jelöli ki a díjazottat, aki a saját közössége – a diákok és a pedagógusok – szerint az adott évben a legjobban képviselte a bencés értékeket. Ez nem csak az Örökkévalóban való hitet jelenti – fejtette ki Hardi Titusz. – „Hit abban, hogy a ránk bízott gyereket a Jóisten a maga képmására és hasonlatosságára teremtette, és abban is, hogy minden gyerek jónak születik. Nekünk, pedagógusoknak, az a gyönyörű hivatásunk, küldetésünk, hogy ezt a jóságot felragyogtassuk, hogy bízzunk a tanítványokban.”

Az oktatási főigazgató úgy fogalmazott: egy jó tanárban meg kell lennie a bölcs mértékletesség benedeki erényének. A rendalapító a Regulában írta, hogy az apát „mindent úgy igazítson el, hogy legyen, ami után az erősek vágyódhatnak, de a gyengék se ijedjenek vissza”. Szent Benedek tanácsa a pedagógusoknak is irányt mutat – véli Hardi Titusz. – „Úgy kell a tanároknak rendezni mindent, hogy a legtehetségesebb gyermek felfedezze az adott tudományág távlatait és akarjon elmélyedni benne. Ugyanakkor a leggyengébbeknek se menjen el a kedvük, hanem bátorítsa őket: az elégséges nem elérhetetlen, más területeken ők is tehetségesek és van helyük az iskolában, az osztályban.” Bencés érték a jó buzgóság is, amely szintén fontos az oktatásban, hogy meglássuk a jót és szavainkkal, tetteinkkel ne romboljunk, hanem lelkesítsünk, építsünk .

Ez a hitvallása az egyik díjazottnak, Erdélyiné Maár Annának is, a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola tanítójának. Ancsa néni – ahogy diákjai szólítják – 38 éve tanít alsósokat. A hivatását egyfajta szolgálatnak tekinti és fontosnak tartja, hogy személyesen is példát mutasson. Az alsó tagozatban a közösségek kialakításánál mindig azon dolgozik, hogy segítsék, támogassák egymást a gyerekek. „Fedezzék fel és lássák meg egymásban a jót! Legyenek türelmesek egymással! Erre tanítom őket.” Mint mondja, bár nem mindig könnyű a feladat, vannak megpróbáltatások, de a gyerekektől visszakapja a befektetett energiát. Diákjai tekintete és hálája feltölti, és hite is sokat segít. „Elsődlegesen az Égieknek szeretnék megfelelni.”

Erdélyiné Maár Anna mellett kilenc további pedagógus vehette át Hortobágyi T. Cirill főapáttól a Bencés Oktatásért Kitüntetést.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír