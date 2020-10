Bérmálás a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zakariás 4,6)

„Az előző tanévben sok mindent átgondoltunk, átalakítottunk, átterveztünk magunk körül és az iskolában is. Egy hosszabb felkészülési időszak végén maradt el a májusi bérmálkozás, amit október 10-ére, szombatra szerveztünk át” – számolt be Szelei Katinka.

Tizenegy fiatal ezen a napon lépett be a keresztény nagykorúságba, s kapta meg a Szentlélek ajándékait. Meghívást kaptak arra, hogy nemcsak ők, hanem általuk mások is megértsék és éljék a zsinati egyház fogalmát: az Egyház mi vagyunk. Kívánjuk nekik, hogy a most kapott ajándékok valódi gyümölcsöket hozzanak, képesek legyenek megállni helyüket az életben, valóban krisztusi emberek legyenek, bölcsek, erősek, Isten szeretetét sugárzó, áldott emberek.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Majnár Csenge Loretta

Magyar Kurír