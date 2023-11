Beszámoló az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport II. Konferenciájáról

A négy előadásból álló konferencia első előadását Kránitz Mihály, az UUSÖK vezetője és az esemény házigazdája tartotta.

Hangsúlyozta, hogy az ember természeténél fogva érző, értelemkereső és vallásos lény. A szent könyvekben leírt tudást szerinte nem tekinthetjük önmagáért valónak, mert azok a felismert igazságok továbbadására szolgálnak.

Kránitz Mihály bemutatta, hogy a zsidó-keresztény közösség alapítóként nem egy emberre, hanem Istenre – mint a vallás és a világ megteremtőjére – tekintenek. Hivatkozta a II. Vatikáni Zsinat állítását, miszerint minden vallásban megtalálható érték szent. Egyik fő üzenete az volt, hogy

a keresztény egység járható útja a lelki ökumenizmus, és ez az alapelv átvihető a vallások közötti párbeszédbe is.

Margriet Gosker lelkész hollandiából érkezett, hogy megtarthassa angol nyelvű előadását, melynek elején imára hívott az ukrajnai és az izraeli-palesztin háború áldozataiért és a békéért.

Beszámolt a World Council of Churches (WCC) vándorgyűléséről amit 1948 óta szerveznek meg 7-8 évente, és amelyen tavaly a konferencián jelenlévők közül többen is részt vettek. Karlsruheban került lebonyolításra a nagyszabású rendezvény, amire a mostani alkalommal, több mint 40 ezren látogattak el. Az eseményen a katolikus vallás képviselői megfigyelői státuszban voltak jelen, de mellettük részt vettek – akár előadóként is – többek között zsidó, muszlim, buddhista és hindu vallásúak is. Véleménye szerint evvel is bizonyítható, hogy a WCC mostanra kinőtte kezdeti törekvéseit, melyek a keresztény felekezetek egységkeresésére fókuszáltak.

Gosker lelkészasszony beszéde után Komlós Attila református újságíró és Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára szólaltak fel. Komlós Attila az ökumenizmus jövőjéről gondolkodott és arról, hogyan újulhatna az meg – figyelembe véve a régiós és globális igényeket is, majd Fischl Vilmos az UUSÖK első konferenciájának angol nyelvű kiadványát méltatta elismerő szavakkal.

A konferencia záró előadását az Egyesült Államokból érkező Gerorge Williams, a vallástudomány emeritus professzora tartotta.

Kiemelten foglalkozott a vallásokban megnyilvánuló lelkiségekkel, lelki alkatok és a személyiségtípusokhoz köthető vallásgyakorlási formák közötti hasonlóságról. Ezeket a párbeszéd lehetséges alapjaként mutatta be. Idézte Thomas Merton bencés szerzetest: „Ha megismerünk egy másik vallást, avval saját hitünk is gazdagodik.”

Az esemény meghitségéhez Bali János zenei szolgálata járult hozzá.

