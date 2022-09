Beszélgetés Lápossy Péterrel, a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének új titkárával

– A személyi változásokról szóló hivatalos híradásban annyi szerepel, hogy Felföldi László felmentette Önt minden egyházmegyei szolgálat alól, és elengedte a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége szolgálatára. Konkrétan milyen feladatot lát el a követségen? Mi a feladata? Meddig és mire szól a kinevezése?

– A szentszéki követségen a nuncius mellett dolgozik egy másik diplomata is, akit első beosztottnak is neveznek, és helyettesítheti is a nunciust hivatalos eseményeken. Rajta kívül mindig van egy, az adott országból származó helyi titkár is, akinek az elsődleges feladata a helyi egyházzal, egyházmegyékkel, püspökökkel való kapcsolattartás segítése. Én ez utóbbi feladatot látom el. A tennivalók nagy része tehát a beérkező magyar nyelvű megkeresések olaszra fordítása, illetve a válaszok magyarra fordítása, időpontok egyeztetése. Amikor a nuncius úr (Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek – a szerk.) hivatalos látogatást tesz, feladatom lesz elkísérni, szükség esetén a tolmács szerepét betölteni. Eddig még erre nem volt példa, hiszen én is körülbelül két hete vagyok itt, és a nuncius úr is csak nem régen érkezett. Ez a megbízatás most egy évre szól, amit még két évvel meg lehet hosszabbítani.

– Volt-e a titkári kinevezésnek előzménye? Számított-e diplomáciai típusú szolgálatra való felkérésre?

– Nem számítottam ilyenre. Körülbelül két hónappal előtte jelezte püspök atya, hogy én vagyok az egyik lehetséges jelölt, de még akkor sem igazán hittem, hogy valóban engem fognak választani. Mellettem szólt, hogy a korábban Rómában szerzett tapasztalatok, illetve a nyelvtudás nagy segítségemre lehetnek ebben a szolgálatban.

– A diplomáciai szolgálat egy kitérő, vagy valami újnak a kezdete az Ön papi hivatásában?

– Megvallva az igazat, nagyon remélem, hogy csak egy kitérő. Itt is ugyanazt az Egyházat szolgálhatom – csak épp egy különleges módon –, aminek a szolgálatára felszenteltek papként, és persze nagyon sok érdekes, izgalmas dolgot láthatok, tapasztalhatok itt, de azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy hosszú távon ilyen jellegű szolgálatot végezzek. Természetesen megtisztelő ez a kinevezés, de a hivatásom szempontjából egyáltalán nem előrelépésnek tekintem, inkább egy másfajta módját az Egyházam szolgálatának, melynek feladata mindig és mindenütt Isten országa és az evangélium hirdetése. A szentszéki képviseletek feladata is ez az adott ország politikai vezetésével való kapcsolattartás által és a helyi egyház működésének segítésével.

– A hivatali szolgálati területen túlmenően tud-e majd kapcsolódni a hagyományos lelkipásztori szolgálathoz? Hol találkozhatnak Önnel a hívek, illetve Ön hol találkozik majd velük?

– Amennyire időm engedi, keresni fogom ezeket a lehetőségeket, akár itt, Budapesten, akár egy-egy hétvégén hazautazva Pécsre. Ezek viszont egészen biztosan csak alkalmi szolgálatok lesznek, de azért bízom benne, hogy lesz lehetőség lelkipásztori, baráti találkozásokra.

– Az egyetemi lelkészi teendők, az ifjúságpasztoráció területén végzett feladatok meglehetősen távol állnak a diplomáciai szolgálattól. Milyen érzésekkel hagyja, hagyta maga mögött az ifjúság körében eltöltött kápláni éveket?

– A megkeresés akkor érkezett, amikor elkezdtük a Pécsi Egyetemi Lelkészség megszervezését; lelkesen készültem az új tanévre, az első nagyobb szabású programunkra, amiből így ki kell maradnom. De bízom az Úrban és a lelkészség munkatársaiban, hogy szuperül fogják folytatni a megkezdett munkát. Ezúton is biztatok minden egyetemistát az egyházmegyénkben, hogy bátran vegyen részt a 153 Háló Fesztivál elnevezésű programon, szeptember 28-án.

Számomra ez most valóban nagy váltás, és nagyon is fognak hiányozni a fiatalokkal, közösségekkel, az iskolában, a plébánián vagy máshol történt találkozások, de úgy gondolom, az Istennek terve van ezzel az időszakkal az életemben. Valamiért ott kellett hagynom az elkezdett munkát, és valami egészen mást kellett kezdenem, ami most nem könnyű, de hiszem, hogy mindezzel terve van Istennek az életemben, így örömmel és lelkesen vágok bele az új feladatokba.

– Búcsúzik-e a Pécsi Egyházmegye híveitől, illetve mit üzen számukra?

– Annyira hirtelen jött a dolog, hogy búcsúra nem is igazán volt lehetőség. A megbízatásom kezdetekor például még nem kezdődött el a tanév, tehát éppen csak értesíteni tudtam a Szent Mór Iskolaközpontot, melynek iskolalelkésze voltam, hogy szeptemberben már nem én leszek velük; de a pécsi Jézus Szíve-plébánián is, ahol káplánként szolgáltam, hasonló volt a helyzet. Az elsődleges feladatom most már ideköt, de lehetőségeimhez mérten azért fenn szeretném tartani a kapcsolatot a pécsi hívekkel, közösségekkel.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír