Bízhatunk abban, hogy az emberiség visszatalál a kereszténységhez – Pódiumbeszélgetés Szombathelyen

A Mathias Corvinus Collegium szombathelyi képzési központja rendszeresen szervez közéleti témájú beszélgetéseket.

Ezúttal Rod Dreher könyve nyomán arra keresték a választ Székely János szombathelyi megyéspüspökkel és Nagypál Szabolcs római katolikus teológussal, hogy mi a szerepe ma a kereszténységnek az emberiség életében, elsősorban az úgynevezett nyugati civilizációban?

Nem kell félteni a kereszténységet, mert örök, ahogy ezt Jézus megmondta.

A kérdés az, hogy a nyugati társadalom hogyan viszonyul a kereszténységhez: elfogadja, vagy ahogyan ez a felvilágosodás óta is jellemző, inkább elutasítja? Ez utóbbit azért teszi, mert ha elismerné az Isten által a világba teremtett, megismerhető objektív rendet, akkor eszerint is kellene élnie, és ezt nem akarja – mutatott rá Székely János püspök.

A főpásztor – Toynbee történész elméletét, az ember fejlődésének szakaszait említve – úgy látja, hogy az emberiség most egy 20-25 éves emberhez hasonlít, aki túl van már a kamaszkori lázadásán, kiábrándultságán, és földies dolgok után vágyik: ház, munka. És ahogy az ember 40 éves kora körül rádöbben, hogy az élet több, mint amit például a vagyontárgyaival elér, és mást kezd keresni, úgy bízhatunk abban, hogy a történelemben is lesz egy ilyen bölcsebb időszaka az emberiségnek, amikor visszatér az értékekhez, így a kereszténységhez is.

Nagypál Szabolcs teológus szerint, bár a szerző pesszimistán látja a kereszténység helyzetét, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a világ számos pontján, így Afrikában, éppen virágzik a kereszténység.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy a kereszténység problémáit ne csak a a szekuláris világban keressük, hanem például a kereszténységen belüli megosztottságban is – hívta fel a figyelmet Nagypál Szabolcs.

Székely János püspök a beszélgetés során utalt az első századok keresztényeinek életére, akik példát adtak a kor embereinek, de példát jelentenek nekünk is. Egyrészt hitték amit hittek, azaz nem volt bennük bizonytalanság és kétely hitük igazságai felől. Másrészt hiteles volt az életük; sokan meg is haltak hitükért. Harmadszor

hirdették az evangéliumot szavakkal is, szívtől szívig. Ezt kellene ma is tennünk, hogy a kereszténység a világ éltető ereje legyen.

A pódiumbeszélgetés meghallgatható ITT.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír