Böcskei László nagyváradi főpásztor körlevelet adott ki XVI. Benedek halála kapcsán

„A názáreti Jézus című könyvében az egész életét összefoglaló mondatot olvashatjuk: »Meg akartam kísérelni, hogy bemutassam az evangéliumok Jézusát, mint az igazi Jézust.« Nemcsak a könyvek lapjain, hanem nyitottságával és sokszor rejtett emberközelségével, valamint az együttérezni tudó szeretettel és a jövőbe mutató reménnyel törekedett megismertetni Jézust az emberekkel” – fogalmaz körlevelében a főpásztor. Hozzáteszi: „Emlékezetes maradhat számunkra a beiktatási szentmisén, 2005. április 24-én mondott beszédének egy nagyon mélyre ható és jövőbe mutató kijelentése, amellyel nemcsak a fiataloknak, hanem az egész világnak üzent: »Ne féljetek Krisztustól! Semmit sem vesz el, és mindent megad. Aki átadja magát Krisztusnak, százszorosát kapja cserébe. Igen, nyissátok meg, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, és megtaláljátok az igaz életet.«”

A nagyváradi megyéspüspök arra hív, hogy imáinkkal kísérjük az elhunyt emeritus pápát a Mennyei Atya trónusa elé, és kérjük, hogy bőségesen legyen része az igazak jutalmában. Élvezhesse az el nem múló fényességet Isten országában, életpéldája pedig legyen továbbra is segítségünkre az Isten útjain való előrehaladásban.

XVI. Benedek halálával és temetésével kapcsolatban a következőket rendeli el Böcskei László megyéspüspök:

– A temetés napjáig minden templomban a déli harangszó után öt percen át harangozzanak az összes haranggal,

– Minden plébániatemplomban mutassanak be szentmiséket az elhunyt emeritus pápa lelki üdvéért. Törekedjenek arra, hogy híveik is részt vehessenek ezeken a szentmiséken. A többi szentmisében is, az egyetemes könyörgéseknél emlékezzenek meg az elhunyt pápáról.

– A temetés napján minden plébániatemplomban mutassanak be gyászmisét az elhunyt Szentatyáért szóló könyörgéssel.

– A nagyváradi székesegyházban XVI. Benedek pápa temetése napjáig minden reggel 8.00 órakor szentmisét mutatnak be a lelki üdvéért.

„»Csak ha Jézus feltámadt, akkor történt valami igazán új, ami megváltoztatja a világot és az ember helyzetét. Akkor ő (Jézus) lesz a mérce.« (XVI. Benedek pápa: A názáreti Jézus) A földi életből való távozással az igazán új megtalálásának örvendjen elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa. Jézus, akit hirdetett és nagyon szeretett itt a földön, legyen az örök életben is boldogsága” – zárja körlevelét a nagyváradi főpásztor.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Vatican News

Magyar Kurír