Böcskei László XVI. Benedek pápáról: ismerte a diktatúra okozta szenvedéseket

Pár perccel ezelőtt érkeztem haza Rómából, ahol részt vettem XVI. Benedek emeritus pápa temetésén. Már korábban, az emeritus pápa halálával kapcsolatos körlevelemben leírtam vele kapcsolatos gondolataimat. A magasra mutató, de a mélységekhez vezető pápának tartom őt, akinek tanítása meghívás a hit szépségének felfedezésére.

Több személyes benyomás is indított arra, hogy elmenjek ravatalához és részt vegyek a temetésén. Az első, amit említhetek, püspöki kinevezésemhez kötődik: ő nevezett ki püspökké. Amikor első alkalommal püspökként találkoztam vele, nagyon kedves hangon bátorított engem. Ez a jósága megmaradt bennem a mai napig. Egy másik ok, amiért elmentem a temetésre: megköszönni neki Boldog Szilárd püspök boldoggá avatásának engedélyezését. Ezzel elindult a boldoggá avatások sorozata országunkban – és ehhez kötődik egy harmadik ok is: a közelség, amelyet többször is megtapasztaltam részéről helyi egyházaink iránt. 2010-ben volt alkalmam az ad limina látogatáson négyszemközt lenni a pápával. Ekkor mondta, hogy ismeri helyzetünket és ismeri a múlt évtizedek, a diktatúra évtizedeinek szenvedéseit. Úgy éreztem akkor, ezt a közelséget nemcsak szavakban fejezte ki, hanem kísér is bennünket a továbbhaladás útján. Ezért is hálát akartam mondani neki.

Számomra nagy élményt jelentett, hogy több időt tölthettem a ravatalánál és részt vehettem a temetési szentmisén, amely egyszerűségében nagyvonalú és megható volt. Továbbra is azért imádkozom, hogy legyen XVI. Benedek pápa is közbenjárónk abban, hogy mi is szolgálatunkkal és áldozatvállalásunkkal helytálljunk az Egyház iránti szeretetben, Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére.

Forrás: romkat.ro



Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Facebook

Magyar Kurír