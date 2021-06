Bodajkra zarándokoltak a székesfehérvári püspökség munkatársai

Szent István óta, egy ezredéve járnak ide a keresztények, hogy imádkozzanak, letegyék életük terhét, erőt kapjanak küzdelmeikhez, hálát adjanak Istennek mindenért, és kéréseiket Mária közvetítésével Őhozzá vigyék – fogalmazott Spányi Antal püspök a szentmisével kezdődő lelkinapon.

Nekünk, utódoknak is kérnünk kell a Szűzanyát, segítsen Isten terve szerint formálni az életünket, mert csak a megújult ember tud Krisztus tanúja lenni a mai világban. Ne panaszkodjunk, mivé lett minden körülöttünk, hanem kezdjük magunkon a változást. Mert Isten a világot általunk akarja jobbá tenni – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise után Mórocz Tamás plébános köszöntötte névnapja alkalmából a főpásztort. Egyúttal bejelentette, hogy Bodajkon – ahol Spányi Antal megalapította a papi hivatásokért imádkozó Prohászka Imaszövetséget – most elindul egy papi hivatás.

A szentségimádásban a püspök imádkozott az egész Egyház és a papság megújulásáért, és kérte az Urat, hívjon új papokat szolgálatába.

A bodajki kegyhely történetét és vallásturisztikai átalakítását Mórocz Tamás c. apát, plébános mutatta be a jelenlevőknek. Személyes hangú tanúságtételében arról is beszélt, hogyan kaptak iránymutatást, erőt a beruházás alatt is a bodajki Szűzanyától, és hogyan kovácsolta össze közösségüket a számtalan kihívás és a közös erőfeszítés, hogy a kegyhely a legméltóbban mutassa be mindazt a gazdag hitéleti, történeti és kulturális örökséget, amely az évszázadok alatt felhalmozódott.

„Van boldog papi élet” – mondta a plébános, és bemutatta azt az imádságban és egymásra figyelésben jól működő papi közösséget, amely a kegyhely és a hozzá tartozó tizenhat falu lelkipásztori ellátását biztosítja. Hálával beszélt arról a szinte egy családként működő, nyolcfős személyzetről is, akikre mindenben számíthat.

A plébános és Oravecki Attila helyettesplébános vezetésével a püspökségi munkatársak ezt követően megismerhették Bodajk ismert és eddig nem látott kincseit. A barokk templombelsőt, valamint az egykori kapucinus rendház kiállításában őrzött szakrális emlékeket. A felújított orgonát Mórocz Tamás barokk zenét idéző improvizációval mutatta be. A díszudvar és a zarándokudvar, az egykori csodatévő forrás helyén álló kút és imádságos helyek megtekintése után az igényesen kialakított és a középkori falmaradványokat őrző urnatemető következett. Majd a modern zarándokfogadás feltételeinek megfelelő, új fogadóépületet járták be a jelenlévők.

A mintegy ötvenfős zarándokcsoport Ugrits Tamás pasztorális helynök, irodaigazgató vezetésével a környék legszebb kálváriájára is ellátogatott, amelyről a kegyhely teljes szépségében belátható. A lelkinap a Gaja-völgyben tett sétával zárult.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó Varga Mátyás

Magyar Kurír