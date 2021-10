Bölcsődét hoztak létre a megújult újlengyeli plébánián

A szentmisét megelőzően az első pünkösd történetének misztériumjátékát adták elő gyerekek, szülők és a kórus közösen a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban.

Hefler Gábor plébános elmondta: alig várja a járvány végét, hogy a szép új plébánián megkezdhessék a közösségi életet. „Van egy kisebb osztályteremnyi helyünk, ahol reményeim szerint több mint harmincan tudunk majd csoportos foglalkozásokon részt venni.” Az épületben van egy lakásnyi elkülönített rész, ami lehetővé teszi, hogy a plébánoson kívül még egy ember ott lakjon.

„A bölcsőde részére átadott helyiségek már be vannak rendezve, így két csoport el is indulhatott. Ezzel is újabb lehetőséget alakíthattunk ki a közösségi életre – tette hozzá a plébános. – A felújítások során elképzeltünk egy karitászhelyiséget is, aminek kialakítása jelenleg még folyamatban van. A sekrestyét téli kápolnaként, énekkari próbateremként, ministránsfoglalkozások, bibliaórai összejövetelek és misztériumjátékok próbáinak helyszíneként fogjuk használni.”

