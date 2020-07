Bölcsődei tagintézménnyel bővült az egyeki római katolikus köznevelési intézmény

Az eseményen részt vett Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár; Miluczky Attila, Egyek polgármestere; Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök; Molnár Katalin és Türk László, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatói, valamint más egyházi és világi közjogi méltóságok.

Bodó Sándor államtitkár hangsúlyozta, az átadási ünnepségen nemcsak a bölcsőde megépülését ünneplik, hanem minden olyan beruházást, fejlesztést, amely a közelmúltban befejeződött vagy még tart a megvalósulás folyamatában, és élhetőbbé, szebbé, jobbá, komfortosabbá teszi Egyek nagyközség lakosainak a mindennapjait. Az államtitkár hozzátette, a bölcsőde telt házzal indul és ez mindenképpen azt jelzi, hogy a gondolat megalapozott volt.

Miluczky Attila polgármester köszöntő gondolataiban bemutatta azt a fotódokumentációval illusztrált nyolc projektet, amelyek a település fejlesztési stratégiájának kiemelt elemeiként segítik a családok életét, újabb munkahelyek létrejöttét eredményezik. Kiépítették a szennyvízhálózatot, száz százalékban járhatóvá tették az utcákat, ipari parkot létesítettek, felújították a település éttermét és a zsidó temetőt.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a térségben jóban-rosszban egymásra vannak utalva a települések, és köszönetet mondott az átadáson jelen lévő szomszéd községek vezetőinek.

Palánki Ferenc megyéspüspök a polgármester együttműködéséért mondott köszönetet, amelynek látható eredménye az egyházmegye által fenntartott köznevelési intézmény fejlődése is. Hangsúlyozta, hogy a katolikus intézmény jelenléte Egyeken a település lakóinak is köszönhető, akik 2012-ben meghívták az Egyházat, hogy legyen az iskolájuk és óvodájuk fenntartója. Egyekről több pap is származik, szolgál a világ számos településén. Hangsúlyozta, nekünk is az a feladatunk, hogy szebb, jobb, nyugalmasabb világot építsünk környezetünkben, családjainkban, munkahelyünkön. Ez legyen mindannyiunk célja. Mert „azért vagyunk, hogy másoknak jobb legyen” – idézte a megyéspüspök egykori lelkivezetője, Vigyázó Miklós gondolatát, majd imájában Isten áldását kérte a településre, az ott élő emberekre és az intézményre.

Forrás: Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó:Molnár Katalin, Bódi Viktor

Magyar Kurír