Bölcsődét építtet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mátészalkán

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)

A mátészalkai római katolikus egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon – ahol korábban napközi ellátás, valamint a Máltai Szeretetszolgálat irodája működött – már elkezdődött az építkezés, de az alapkőletételre most került sor. Az eseményen többek között részt vett Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára; Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, Kovács Sándor országgyűlési képviselő; Juhászné Kicsák Marianna, Mátészalka alpolgármestere; Dienes Béla, a házigazda intézmény vezetője és az egyházmegyei köznevelési intézmények vezetői.

Az ünnepség elején Dienes Béla igazgató köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy intézményükben 2024-ben megkezdődik a bölcsődei ellátás is, amellyel újabb álmuk valósul meg. Köszönetet mondott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, hogy Mátészalkát választották a bölcsőde felépítésére, valamint a magyar kormánynak a beruházáshoz szükséges két, vissza nem térítendő támogatás biztosításáért, amely uniós forrásból, valamint magyar állami költségvetésből tevődik össze, összesen 603 562 406 forint értékben.

Az intézményvezető bemutatta az épülő bölcsődét: a három csoportszobából álló, családbarát, korszerű, energiatakarékos létesítmény 42 gyermek ellátására lesz alkalmas. Az intézmény együttműködik a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, amely hosszú távon szakmai módszertani támogatást is biztosít majd. Az épületet és az udvart Ágoston László építész tervezte. A kivitelezési munkálatokat a Viadukt Kft. végzi.

Hanusi Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy sokan támogatják a várost, és köszönetet mondott mindazoknak, akik szeretettel dolgoznak Mátészalkáért, a térségért, köztük a magyar kormánynak, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, amely egyházi szervezet stratégiai partnerként tekint Mátészalkára a többcélú köznevelési intézmény működtetésével.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő a térséghez tartozó 44 település, köztük Mátészalka fejlődéséért mondott köszönetet. Hangsúlyozta: Magyarország megtartásához fontos, hogy egyre több gyermek szülessen, és a szüleik részére munkahelyeket biztosítsunk. Mindannyiunk nagy felelőssége 2023-ban is, hogy mindazt a kicsit, amit elvár tőlünk a társadalom, tegyük meg, hogy a jövőt építsük.

Fülöp Attila államtitkár Ferenc pápát idézte, aki ez évi magyarországi látogatásakor a Kossuth téren „bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőért” imádkozott. Mint mondta, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a bölcsőde építésével a pápai kérésnek is eleget tesz. Az államtitkár utalt a kormány családpolitikájára, hangsúlyozva, hogy ez nem egy a sok közül, hanem a legfontosabb ügy kell hogy legyen, ez a magyar nemzet szempontjából sorskérdést jelent. Ennek a keretében segítik a bölcsődék építését. Ezt Fülöp Attila három adattal támasztotta alá: ma 61 500 bölcsődei férőhely van az országban, ez közel kétszerese a 13 évvel ezelőttinek, és 1055 településen működik bölcsőde, ez pedig több mint háromszorosa a 2010 előtti adatoknak. Mindehhez a magyar kormány hazai és uniós költségvetésből több mint 200 milliárd forint támogatást biztosított az elmúlt években.

Végül az időkapszulában elhelyezett tárgyak, dokumentumok és az alapkő megáldására került sor, amelyhez Palánki Ferenc megyéspüspök a következő gondolatokat fűzte: „Szent István király úgy gondolkodott a nemzetről, mint egy nagy családról, amelynek édesanyára van szüksége. Ezért a nemzetet égi édesanyánknak, a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. Jó, ha mi is úgy gondolkodunk a családjainkról, közösségeinkről, nemzetünkről, hogy szükség van az anyai szeretetre, hogy a gyermekek megtanulják a szüleiken keresztül a jóságot.”

A főpásztor utalt arra az országos meseíró pályázatra, amelyben a díjat nyert nyírségi fiatalember interjút adott a Kossuth rádiónak. Az interjúban azt mondta, hogy miniszterelnök szeretne lenni, és létrehozná a jóságvédelmi minisztériumot. „Ha nincs is ilyen minisztérium, a jóságot akkor is meg kell védeni, de előtte meg kell tanulni azt, és ha megtanuljuk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy jónak lenni jó. Mert növekszik körülöttünk a szeretet, és épül Isten országa. Szent Istvántól azt is megtanulhatjuk, hogy úgy kell építenünk itt a földön az országunkat, hogy közben Isten országa is épüljön, és ez csak akkor fog megvalósulni, ha a mi szívünkben is épül” – fogalmazott Palánki Ferenc megyéspüspök, és megáldotta az időkapszulában elhelyezett tárgyakat, dokumentumokat, valamint az alapkövet.

Az időkapszula tartalma: alapkőletételi okirat – amelyet aláírásával is igazolt Palánki Ferenc megyéspüspök, Fülöp Attila államtitkár, Hanusi Péter polgármester, Kovács Sándor képviselő, Dienes Béla intézményvezető –, a mátészalkai Szent József-plébánia üzenete az utókornak, egy gyermekrajz a plébániatemplomról, egy darab forgalomban lévő legkisebb címletű, 500 forintos bankjegy és a Kelet-Magyarország napilap aznapi száma.

Az ünnepség moderátora volt Tárkányiné Budai Éva, az intézmény óvodai intézményegységének vezetője. Az ünnepségen énekükkel, versükkel közreműködtek az intézmény óvodásai, valamint Tóth Bujáki Anett szatmári népdalokat énekelt.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír