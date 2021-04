Boldog Apor Vilmos 80 éve lett a Győri Egyházmegye püspöke – Emlékezés a vértanú főpásztorra (I.)

A nagyhét, különösen is nagypéntek és húsvét a Győri Egyházmegyében összefonódik Boldog Apor Vilmos megyéspüspök vértanúságával. 2021-ben a vértanúságára való emlékezés mellett adódik egy másik évforduló is. Nyolcvan évvel ezelőtt – 1941. január 21-én – nevezte ki XII. Piusz pápa a gyulai plébánost a Győri Egyházmegye 73. főpásztorává. Február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén Gyulán szentelte püspökké Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek, valamint Czapik Gyula veszprémi és Glattferder Gyula csanádi püspök. A II. világháború éveiben, különleges időben különleges püspökké szentelés volt ez, hiszen a korábban a Nagyváradi Egyházmegyéhez, majd 1929-től a Debreceni Apostoli Kormányzósághoz tartozó plébánián ekkora ünnepre sem korábban, sem később nem került sor.

Apor Vilmos a magyar katolikus egyháztörténet – és a modern magyar történelem – egyik legfontosabb egyházi személyisége, aki nem pusztán mártírhalálával, hanem lelkipásztori szolgálatával, különösen pedig püspöki tevékenysége okán méltán tölt be előkelő helyet emlékezetkultúránkban. Személyét ugyan a pártállam éveiben igyekeztek kitörölni a honi történeti tudatból, kultusza – ha csak látens formában is – kisebb egyházi közösségekben és Győr polgári társadalmában tovább élt. A rendszerváltás e korábbi elhallgatást törte meg, Apor Vilmosnak is meghozva a hivatalos elismerést. Ami miatt sokan ismerik nevét, személyét, az a vértanúsága. Fontos azonban kiemelni, hogy nemcsak egy pillanatban tette a kötelességét, védte a megtámadott nőket, asszonyokat, hanem egész életét olyan szemlélet jellemezte, amely tiszteletet érdemel és kiemelte őt kortársai közül.

Osztatlan szívvel fordult minden ember felé plébánosként és püspökként is.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye



Magyar Kurír