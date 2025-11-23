Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai nyomában

A Bódi Mária Magdolna nevét viselő „utazókavicsok” a Veszprémi Főegyházmegye kezdeményezése, amely a hit és a közösséghez való kapcsolódás népszerűsítését szolgálja. A kavicsok a fiatalon vértanúságot szenvedett és nemrég boldoggá avatott munkáslány hitét, tisztaságát és bátorságát szimbolizálja. Az elsőként útnak indított kavicsok közül több már egészen messzire elvitte Magdi üzenetét.

Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai továbbra is élő, szeretett és egymást összekötő jelképei a hitnek és a tiszta szívű élet örömének. Egyre többen számolnak be arról, hogy már régóta vágytak rá, hogy a zarándokutak során vagy egy templom csendjében rátaláljanak egy Magdi-kavicsra.

A kavicsok – akárcsak Magdi tanúságtétele – nem maradnak egy helyben. Továbbmennek, útra hívnak, megérintik a lelkünket, és fényt gyújtanak ott, ahol valaki épp reményre, erőre vagy csendes megerősítésre vágyik.

Hol jártak mostanában a Magdi-kavicsok?

A hívek tanúságaiból kiderül, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban többek között ezeken a helyeken tűntek fel: csíksomlyói kegytemplom, Badacsonytördemic, Győr, Kartal plébániatemploma, nagyváradi székesegyház, Verona – Szent Anasztázia-bazilika, Padova – Páduai Szent Antal-bazilika. Sőt már a tengerentúlra is eljutottak: az egyik kavics jelenleg a New York-i Szent Patrik-katedrális kápolnájában várja, hogy új kezek emeljék fel – és továbbvigyék magukkal más amerikai városokba.

A páduai Szent Antal-bazilika

Ahogyan már a megtalálók és az elhelyezők is tapasztalhatták, a kavicsok útja nem a kövekről, hanem az üzenetről, a szelídségről szól, az egyszerű kincs megtalálásának öröméről – arról, hogy Magdi életáldozata ma is mozgásban van, hív, kapcsol és gyógyít.

Ahogy Magdi írta: „Édes Jézus, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz.” És valóban: egy apró kavics ma is továbbviszi a hit magvát – városokon, országokon és szíveken át.

Forrás és fotó: Veszprémi Egyházmegye

