Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai nyomában

Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsai továbbra is élő, szeretett és egymást összekötő jelképei a hitnek és a tiszta szívű élet örömének. Egyre többen számolnak be arról, hogy már régóta vágytak rá, hogy a zarándokutak során vagy egy templom csendjében rátaláljanak egy Magdi-kavicsra.

A kavicsok – akárcsak Magdi tanúságtétele – nem maradnak egy helyben. Továbbmennek, útra hívnak, megérintik a lelkünket, és fényt gyújtanak ott, ahol valaki épp reményre, erőre vagy csendes megerősítésre vágyik.

Hol jártak mostanában a Magdi-kavicsok?

A hívek tanúságaiból kiderül, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban többek között ezeken a helyeken tűntek fel: csíksomlyói kegytemplom, Badacsonytördemic, Győr, Kartal plébániatemploma, nagyváradi székesegyház, Verona – Szent Anasztázia-bazilika, Padova – Páduai Szent Antal-bazilika. Sőt már a tengerentúlra is eljutottak: az egyik kavics jelenleg a New York-i Szent Patrik-katedrális kápolnájában várja, hogy új kezek emeljék fel – és továbbvigyék magukkal más amerikai városokba.

A páduai Szent Antal-bazilika

Ahogyan már a megtalálók és az elhelyezők is tapasztalhatták, a kavicsok útja nem a kövekről, hanem az üzenetről, a szelídségről szól, az egyszerű kincs megtalálásának öröméről – arról, hogy Magdi életáldozata ma is mozgásban van, hív, kapcsol és gyógyít.

Ahogy Magdi írta: „Édes Jézus, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz.” És valóban: egy apró kavics ma is továbbviszi a hit magvát – városokon, országokon és szíveken át.

Forrás és fotó: Veszprémi Egyházmegye

Magyar Kurír