Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek a vajdasági Csókán

A szentmisét Mirko Štefković megyéspüspök mutatta be, Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök és a jelen lévő papság koncelebrálásával. A szentmise keretében a templom keresztelőkútjánál leleplezték és megáldották az táblát, amely a vértanú püspök keresztelésének állít emléket.

A szentmise előtt cönákulum és gyónási lehetőség, valamint irodalmi-zenés műsor várta a híveket, amely a vértanú püspök életútját, hivatásának tisztaságát és mártírhalálának méltóságát idézte fel.

Szentbeszédében Mirko Štefković püspök kiemelte: „Boldog Bogdánffy Szilárd élete mintha a Szentírás szavait valósítaná meg: »Az igazak lelke Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket.« A kommunista üldözések idején, amikor az Egyházat el akarták szakítani Péter utódjától, ő nem engedett a nyomásnak, hanem hű maradt Krisztushoz. Nem félt attól, »aki a testet megöli«, mert a lélek hűségét őrizte meg Isten előtt.”

Rámutatott, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd életében a keresztségi kegyelem volt az erő forrása: „Ez

a szentség nem puszta szertartás, hanem életünk gyökere, identitásunk forrása.

Innen fakadt Bogdánffy Szilárd hűsége és ereje is, amelyet végig komolyan vett. A hit bátorsága, amely a keresztségből fakad, ma is nélkülözhetetlen, amikor kísértések, félelmek és közöny vesz körül bennünket.”

Zárásként a megyéspüspök így fogalmazott:

Boldog Bogdánffy Szilárd püspök életével és halálával tanúsította, hogy a Krisztus iránti hűség mindennél erősebb. Nem önmagából merített erőt, hanem abból a kegyelemből, amelyet a keresztségben kapott. Aki Krisztushoz tartozik, annak nincs mitől félnie, mert az ő hite és szeretete legyőzi a világot.

A mi boldog püspökünk világító jel számunkra: arra hív, hogy a remény, a hűség és a szeretet útján járjunk. Legyünk bátrak, és higgyük el, hogy Isten ereje ma is működik bennünk.”

A csókai emléknap a hit és a hűség megújításának ünnepévé vált a hívek közösségében. A jelenlévők magukkal vitték a megyéspüspök üzenetét: Boldog Bogdánffy Szilárd példája ma is arra hív, hogy Krisztushoz hűen, bizalommal és bátorsággal éljünk hitünk tanúiként.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Nagy Endre

Magyar Kurír