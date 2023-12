Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Szentgotthárdon

A Nagyboldogasszony-templomtól gyalogos zarándoklat indult Máriaújfaluba, ahol Brenner János utolsó szentmiséjét mutatta be. Itt litániát imádkoztak a hívek, majd a rábakethelyi templomba vezetett utuk, ahol Székely János megyéspüspök volt a szentmise főcelebránsa.

Szentbeszédében kiemelte: Jézus az utolsó vacsorán búcsúzott el tanítványaitól. A megtört kenyér az ő megtört testét jelezte előre. A vacsora bora az ő kiömlő vérét. Aztán jött az áruló Júdás, a megostorozás, majd a kereszthalál. És mintha ugyanez ismétlődne meg Brenner János életében. Az utolsó szentmise Máriaújfaluban, az utolsó találkozás. Majd jön az áruló, majd a vértanúság útja, a keresztút, majd a 32 késszúrás. Brenner János a máriaújfalui szetmisével készült élete nagy szentmiséjére, odaadására, mint Jézus az utolsó vacsorán. A szentmise kapcsolatban van a karácsony titkával is, amit várunk, és a vértanúhalállal is. A szentmise készít a karácsonyra. Ahogy Betlehemben, a jászolban végtelen egyszerűségben jelent meg az Isten, nem volt harsonaszó, csendesen kopogtatott az emberiség ajtaján, így jelenik meg minden szentmisében is: csendesen, alázattal, bebocsátást kér szívünk jászolába.

A szentmise megtestesíti Krisztust: újra megjelenik kenyérben, térben és időben, ahogy valaha karácsonykor testet öltött.

A láthatatlan Isten látható lett, megjelent a térben és időben. Mert emberi szívvel akart szeretni, át akarta ölelni a világot, közel akart jönni hozzánk. Minden szentmisében ugyanez történik: testté lesz, kenyérré lesz, hogy átölelhessen, belénk költözhessen a szentáldozásban.

Minden szentmise karácsony, minden áldozás a betlehemi gyermek magunkhoz ölelése. Összefügg minden szentmise a vértanúsággal is. Szent Iréneuszt idézte: Mi, keresztények azért olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, hogy felkészüljünk a vértanúságra. Azért hallgatjuk az olvasmányt, evangéliumot, hogy felkészítsen az életünk odaadására, a szeretet szavait halljuk, hogy az testet öltsön bennünk. És Jézus megtört testét vesszük magunkhoz, hogy mi is megtört kenyérré legyünk, engedjük, hogy minket is feléljenek, használjanak az emberek. Kenyérré legyünk, akiből sokan táplálkozhatnak, meríthetnek. Isszuk Krisztus vérét, hogy mi is odaadjuk vérünket másokért. Minden szentmise készít életünk odaadására.

Egy szentmiséből indult Brenner János életáldozata. Legyen a mi életünk is ilyen:

legyen minden szentmisénk karácsony és felkészülés, hogy életünket odaadjuk, ajándékká tegyük. Így lesz életünk lángoló, tűzzel teli, derűs, Isten jelenlétét sugárzó, mint volt Brenner Jánosé.

A zarándokok ezt követően végigjárták a vértanúság útját: a rábakethelyi templomtól indulva Brenner János vértanúságának helyszínéig, a zsidai városrészen felállított emlékkeresztig zarándokoltak.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír