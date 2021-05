Boldog Gizella ünnepére készül a Veszprémi Főegyházmegye

Május 8-án, szombaton délelőtt 10 órakor a veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjéről, Boldog Gizella királynéról megemlékező szabadtéri érseki szentmisére várnak papokat és híveket, illetve minden érdeklődőt a veszprémi várba, a Szentháromság tér Érseki Palota főbejárata előtti részére.

A szabadtéri szentmisére a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett (maszk viselése, távolságtartás, kézfertőtlenítés) kerül sor. Az egyházmegye nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a szentmisén csak azok vegyenek részt, akik egészségesek, illetve rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

*

A Veszprémi Főegyházmegye főpásztora, Udvardy György érsek e szavakkal invitálja az eseményre a híveket:

„Nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntöm a főegyházmegye papságát, munkatársakat, katekétákat, pedagógusokat, családokat! Szeretettel köszöntöm a város lakóit, a testvérkapcsolatokban résztvevő városok vezetőit a hozzánk közelítő Boldog Gizella ünnepségsorozat kapcsán.

Megszoktuk, hogy évről-évre május elején örömmel ünnepeljük Boldog Gizella ünnepét, sajnos az elmúlt esztendőben és az idei esztendőben is, a szokott eseményeket nem tudjuk megtartani, de szeretnénk ünnepelni. Nagyon-nagy szükségünk van arra, hogy olyan személyekre, olyan eseményekre emlékezzünk mindig újból és újból, akik számunkra nagy ajándékot jelentenek, identitásformáló erővel bírnak. Így tekintünk Boldog Gizellára, főegyházmegyénk társvédőszentjére. Így tekintünk a történelmünk kezdetére is, magyar népünk megerősödésének, keresztény hitre jutásának a kezdetére is. Így tekintünk az ő személyén keresztül a népek barátságára, népének a szövetségére, Krisztusban való elköteleződésére. Így tekintünk Szent István királyra és Szent Imre hercegre, a magyar szent családra. Példát akarunk meríteni az ő életükből. Tudjuk, hogy döntéseiket mindig és kizárólagosan Jézus Krisztusra építve hozták meg és alakították ki. Fontos számunkra, hogy magyar népünk, nemzetünk életének a kezdetéből ilyen szent családra, ilyen szentekre tudunk emlékezni, és kérjük az ő közbenjárásukat. Miért tehetjük ezt? Tehetjük ezt azért, mert példát adnak nekünk, az ifjúságnak, a családoknak, az időseknek, egyénnek és közösségnek egyaránt. Ezért invitálok mindenkit, hogy ünnepeljünk, találkozzunk azon a módon, ahogy az idei esztendőben erre lehetőség van. Invitálok mindenkit a Gizella-ünnep miséjére, amit a járványügyi szabályok, előírások megtartásával rendezünk meg. Buzdítok mindenkit, hogy kapcsolódon be ünnepségsorozatunkba! Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!”





Forrás és videó: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Wikimedia Commons



Magyar Kurír