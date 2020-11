Boldog Romzsa Tódorra emlékeztek Nyíregyháza-Örökösföldön

A Szent Liturgiát követően görögkatolikusok: magyarok és ruszinok együtt emlékeztek és imádkoztak a templomkertben lévő Romzsa-ikonnál. Varga Márta, a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

„Romzsa Tódor volt a Kárpát-medencében minden görögkatolikusok főpásztora. Életében legalább ötször élt át hatalom- és országváltást. A miséket különböző nyelveken végezte: ruszinul, magyarul, csehül, románul, ukránul, de végig hű maradt görögkatolikus hitéhez. Vértanúsága megmutatta nekünk, hogy a hit és az Isten szeretete összeköt bennünket” – emlékezett a püspökre.

Kimondhatatlan és leírhatatlan az a kegyelem, amelyet nyertél, ó, Tódor fölszentelt vértanú. Most téged dicsérve imádkozunk Istenhez, hogy bocsássa meg vétkezéseinket, fogadjon be minket udvaraiba, és mutassa meg nekünk is az Ő dicsőségét. Hogy, mivel veled hiszünk, ó, teljesen boldog, megteljünk isteni élettel. Krisztusnak dicséretre méltó és felszentelt főpapja, méltass minket, hogy a mennyország részesei legyünk. Ámen!”