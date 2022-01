Bőrvegyészeket fogadott a vegyipari technikumban végzett Ferenc pápa

Tudományos, technikai ismeretek szükségesek a bőrvegyész szakma végzéséhez, melynek történelmi hagyományai vannak Itáliában, de más országokban is, így például a pápa szülőhazájában, Argentínában is. „Fiatal koromban vegyipari technikumban tanultam, ezért közel érzem magam a ti ágazatotokhoz” – fordult az olasz küldöttséghez a Szentatya.

A jelenlegi, összetett gazdasági és társadalmi válságban Ferenc pápa személyesen és az Egyház nevében is szolidáris a munka világával.

Sok dolgozó és család él nehéz helyzetben, melyet csak tovább súlyosbított a pandémia. A világjárvány azonban nem szolgálhat ürügyként arra, hogy igazolják az igazságosság és a biztonság területén való mulasztásokat – mutatott rá. – Éppen ellenkezőleg, a válságot úgy is megközelíthetjük mint lehetőséget a szolidaritásban és a munkaminőségben való együttes növekedésre. Szent József példája és közbenjárása segítse a bőrvegyészeket, hogy ne csüggedjenek, kreatívan teljesítsék ki tehetségüket és nagy tapasztalatukat, hogy új utakon haladjanak előre. Ebből a célból nagyon fontos, hogy az idősek bölcsessége találkozzon a fiatalok lelkesedésével. A fiataloknak, akik érdeklődnek a bőrcserzés, a bőripari szakma iránt, szükségük van a mesterség öregjeire, akiktől sokat tanulhatnak nemcsak technikai szinten, de emberileg is.

Egy másik szempontra is rámutatott beszédében a pápa, ami közel áll a szívéhez: a környezetvédelem, a környezettudatosság kérdésére. A bőrcserzéshez használt vegyi anyagok környezetszennyezőek, ezért fontos olyan megoldásokat találni, amelyek nem ártalmasak a környezetünkre. Ezekből a kikészített bőrökből készülnek a táskák, cipők, sok más dolog, melyeket mindennap használunk, és nem is gondolunk bele, mennyi munka van e mögött. A bőrvegyészeknek is hozzá kell járulniuk közös otthonunk védelméhez, ezért is értékes a szövetségbe tömörülés, mert ott megoszthatják egymással tapasztalataikat, ismereteiket, a legfrissebb jogi és technikai újításokat. Ezáltal társadalmi és ökológiai értelemben is felelős életstílusra ösztönöznek mindenkit, ez pedig nagyon fontos.

Ferenc pápa sok sikert kívánt az Olasz Bőrvegyész Szövetség munkájához, áldását adta rájuk és hozzátartozóikra. Végül pedig imákat kért tőlük péteri szolgálatára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír