Brazil katolikus hetilap: Erdő Péter bíboros előadása a kongresszus egyik fő üzenetévé vált

A magazin szerint Erdő Péter bíboros részvétele és előadása nemcsak a kongresszus szakmai színvonalát emelte, hanem Magyarországot is a nemzetközi figyelem középpontjába állította:

a magyar főpásztor gondolatai világos és reményteli üzenetet adtak a jelenkor kihívásai között élő keresztényeknek és jogászoknak.

A rangos eseményre a világ minden tájáról érkeztek kánonjogászok, püspökök, szerzetesek és szakértők, hogy az „Emberi méltóság és a hívek jogai” kérdéséről tanácskozzanak. A résztvevők közös meggyőződése volt, hogy a hívek jogainak védelme nemcsak egyházi, hanem társadalmi szinten is sürgető feladat.

A brazil lap hangsúlyozza: történelmi jelentőségű, hogy a kongresszust először tartották Latin-Amerikában.

A helyszínválasztás is jelképes volt, hiszen a kontinens országai különösen érzékenyek az emberi jogok, a szegénység és a társadalmi igazságosság kérdéseire.

Az esemény ünnepélyes nyitó előadását Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tartotta, akinek szavai mély nyomot hagytak a hallgatóságban. A résztvevők az előadás tartalmát úgy értékelték, mint egy iránytűt az Egyház és a társadalom számára – a mai kihívások között.

A magyar főpásztor kiemelte: „Ma az emberi méltóság védelme és az igazságosság keresése a jog alapvető küldetése. Ha szem elől tévesztjük, a szabadság könnyen káosszá válhat.”

A Testemunho de Fé tudósítása szerint a bíboros előadása a kongresszus egyik fő üzenetévé vált, gondolatai ráirányították a figyelmet arra, hogy a kánonjog nem pusztán egyházi belső szabályrendszer, hanem olyan értékek hordozója, amelyek az egész társadalom számára eligazítást adhatnak. Erdő Péter hangsúlyozta: a kánonjog célja nem önmagáért való szabályalkotás, hanem az, hogy védelmet nyújtson az embernek és utat mutasson a közösség számára. A hívek jogainak tisztelete nem kiváltság, hanem az Egyház életének természetes része.

Forrás és fotó: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

