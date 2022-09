Bringázz a templomba! – Új kerékpárparkolókat létesítettek a kelenföldi Szent Gellért-plébániánál

A Szent Gellért-plébánia főbejárata előtt 14, míg a jobb oldali bejárat közelében, a Szent István-szobor mellett, illetve bal oldalt hátul, az udvaron 10-10 férőhely létesült a kerékpárok számára.

Miért járjunk kerékpárral? – tehetjük fel a kérdést. A templomba járás lényege – az Istennel és egymással való találkozás – szempontjából természetesen nincs jelentősége, hogy hogyan jutunk oda.

Ezzel együtt magunk és a tágabb közösség szempontjából is számos előnye van, ha a kerékpárt választjuk:

– Néhány kilométeres távokon – ahonnan legtöbbünk érkezik – gyorsan és kiszámíthatóan célba érünk: nincs dugó, nem kell várakozni.

– Mozgással indul a nap, így frissebben érkezünk, jobban oda tudunk figyelni – és hosszabb távon is jó hatással van az egészségünkre.

– Jobban érzékeljük a környezetünket, már út közben is oda tudunk köszönni az ismerősöknek.

– Autóval – mivel sok helyet foglal – gyakran nehéz parkolóhelyet találni. Ezt az új kerékpárparkolóknak köszönhetően megspórolhatjuk, és marad hely a távolabbról érkezőknek.

– A teremtett világot és a városban élők egészségét is óvjuk, hiszen kerékpárral csendesen, tisztán közlekedhetünk. Bringázni egyszerűen jó!

Mire figyeljünk útközben?

– Biztonságos állapotú, szabályosan felszerelt kerékpárral induljunk útnak; figyeljünk arra, hogy sötétben is láthatók legyünk (különösen télen gyakori, hogy a korai sötétségben is úton vagyunk)!

– Legyünk tisztában a közlekedési szabályokkal, és tartsuk magunkat hozzájuk! Járdán például alapesetben tilos kerékpározni; de erre nincs is szükség, mert Kelenföldön a legtöbb főútvonalon már kiépültek kerékpárutak vagy -sávok, a mellékutcákban pedig jellemzően kicsi a forgalom.

– Közlekedjünk kiszámíthatóan, egyértelműen! Figyeljünk a többi közlekedőre, teremtsünk szemkontaktust, kommunikáljunk! Vigyázzunk egymásra, különösen a gyengébbekre (gyalogosokra)!

– A parkoló autóktól mindig tartsunk egy ajtónyitásnyi távolságot – talán nem nehéz kitalálni, miért…

Hogyan zárjuk le kerékpárunkat?

– A szállóige szerint „olcsó bringa, drága lakat – sokáig a tiéd marad!” Ne sajnáljuk a pénzt egy jó minőségű, erős U-lakatra vagy láncra! Az új kerékpárparkolók alkalmasak rá, hogy a kerékpár vázát hozzájuk lakatoljuk. Éljünk ezzel, ne csak a kereket rögzítsük (különösen, ha gyorskioldós)!

– Soha, egy pillanatra se hagyjuk őrizetlenül kerékpárunkat, amíg nincs a támaszhoz lakatolva!

– A templomba semmiképpen ne vigyük be kerékpárunkat, egyszerűen nem oda való, és a többieket is zavarjuk. Most már több helyen is van biztonságos kerékpárparkolási lehetőség, éljünk vele!

Itt csak néhány szempont kiemelésére nyílt mód, részletesebb tanácsokért ajánlott a Magyar Kerékpárosklub kisokosát felkeresni: https://kerekparosklub.hu/kisokos

Forrás és fotó: Szent Gellért Plébánia



Magyar Kurír