Budapesten lesz a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének országos találkozója

Az ország különböző részein működő közösségek tagjai minden év augusztusában, a Szent Mónika emléknapjához közeli szombaton találkoznak egy lelkinap keretében.

Az idei találkozó különlegessége, hogy nemcsak a gyermekekért imádkozó édesanyákat, hanem a papokért imádkozó lelki anyákat, azaz a Teréz Misszió tagjait is várják.

A program 9 órakor közös rózsafüzér imádsággal kezdődik.

A délelőtt folyamán az anyaság egy mai szentje, Szent Janka, azaz Szent Gianna Beretta Molla életét is megismerhetik a résztvevők.

A 11 órakor kezdődő hálaadó szentmise főcelebránsa Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök lesz.

A délutáni program során Kovács Zoltán mariológus, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa az idei jubileumi szentévhez kapcsolódóan Máriáról mint a Reménység Anyjáról szóló tanításával lelkesíti az édesanyákat.

A Szent Angyalok-templom Szent Pio-kápolnájában évek óta tartó örökimádás gyümölcseiről tesz tanúságot az örökimádás főszervezője, Medgyesi Zsuzsa.

A találkozó a közösség lelki vezetője, Kürtösi Krisztián atya által vezetett szentségimádással és szentségi áldással ér véget.

A Szent Mónika Közösségről és a találkozó programjáról a www.szentmonika.hu honlapon olvashatnak.

