Cantalamessa bíboros harmadik adventi beszéde: Mária örökre „lehorgonyozta” köztünk Isten Fiát

„»Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született« (Gal 4,4) – hallottuk a Galata-levél tanítását. Két kifejezés jelentését és jelentőségét szeretném kifejteni ebben az elmélkedésben, immár a küszöbön álló karácsony főünnepével kapcsolatban is” – kezdte beszédét a Pápai Ház szónoka.

A Szentírásban az „asszonytól született” kifejezés a gyengeség és halandóság állapotát felmutató emberi mivoltunkra utal. Próbáljuk meg eltávolítani ezt a két szót a szövegből, hogy azok hiányában felismerjük fontosságukat! Mi lenne Krisztus e vonatkozás nélkül? Egy mennyei, testetlen jelenés! Gábriel angyalt is úgy „küldte” az Isten, de csak azért, hogy visszatérjen a mennybe, ahonnan alászállott. Az asszony, Mária az, aki örökre „lehorgonyozta” köztünk Isten Fiát az emberiséghez és a történelemhez – állapította meg a kapucinus szónok, majd a bibliai kifejezés mélységes patrisztikai értelmezését adta.

Így olvasták Pál apostol szavait az egyházatyák, akiknek küzdeniük kellett a gnosztikus és doketista eretnekség ellen. Joggal hangsúlyozzák azt a párhuzamot, amely az „asszonytól született” kifejezés és a Rómaiakhoz írt levél első fejezetének Szent Pál-i szavai közt van: „Ő test szerint Dávid nemzetségéből született” (Róm 1,3). Antióchiai Szent Ignác hallatlan merészséggel mondja, hogy Jézus „Máriától és Istentől született”, amiként bárkiről mondjuk, hogy ő „ennek és ennek a fia”. Valójában,

az egész világegyetemben Mária az egyetlen személy, aki ugyanazokkal a szavakkal szólíthatja meg Jézust, mint a mennyei Atya: „Te vagy az én fiam, én szültelek téged.”

A téma további pontosítására Cantalamessa bíboros a 3. században élt Tertullianus karthágói egyházatyára hivatkozott: „Az apostol nem azt mondja, hogy »factum per mulierem«, hanem »factum ex muliere«, vagyis »asszonytól« született, nem pedig »asszony által«. Ennek az az oka, hogy időközben a doketista eretnekség – mely Krisztusnak csak »látszat« testet tulajdonított – időközben továbbfejlődött, és immár kevésbé radikális formában mutatkozott meg. Állította ugyan, hogy Jézusnak volt teste, de égi eredetű, nem pedig földi eredetű, amely mint egy csatornán haladt volna keresztül Márián, aki így nem is lenne anyja. Nagy Szent Leó pápa az 5. század közepén az „asszonytól született” Szent Pál-i kifejezést a krisztológiai dogma középpontjába helyezte, és a Flavianushoz írt híres Tomusában azt mondta, hogy Krisztus »ember lett, mert asszonytól született és a törvény alatt született..., ezáltal a testben való születése világos bizonyítéka emberi mivoltának«.”

Az „asszonytól született” páli kifejezés kapcsán is látható a 6. század végén a Nagy Szent Gergely pápa által megfogalmazott nagy egzegetikai elv megvalósulása, vagyis, hogy „a Szentírás olyan mértékben növekszik, ahogy azt olvassák”. Már lyoni Szent Iréneusz is így olvasta a 2. század végén a Galata-levél sokszor idézett „asszonytól született” sorát, a Teremtés könyve (Ter 3,15) tükrében: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között”. Mária úgy jelenik meg, mint az asszony, aki magában foglalja Évát, minden emberi élőlény anyját. Tehát nem peremjelenségről van szó, amely miután színre kerül, eltűnik a semmiben. Cantalamessa atya szerint ez egy olyan bibliai hagyomány végpontja, mely az egész Szentírást átöleli az elejétől a végéig. A „Sion lánya” asszonyával kezdődik, aki Izrael egész népének megszemélyesítője, és a Jelenések könyvének (Jel 12,1) „Napba öltözött asszonyával, lába alatt a holddal” végződik, aki az Egyházat képviseli.

Jézus a kánai menyegzőn az „asszony” kifejezéssel szólítja meg anyját nyilvános működése kezdetén, miként annak a végén is a Golgotán, a kereszt alatt: „Asszony, íme a te fiad.” Lehetetlen nem észrevenni János evangélista gondolatában a két „asszony” közötti kapcsolatot: az egyik a szimbolikus asszony, aki az Egyház, és a másik a valóságos asszony között, aki pedig Szűz Mária. Ezt a kapcsolatot ismeri és használja fel a II. Vatikáni Zsinat az Egyházról szóló Lumen gentium (Népek világossága) kezdetű konstitúciójában, melynek keretében tárgyal Szűz Mária személyéről és a megváltásban betöltött szerepéről (LG 8).

Beszéde második részében a kapucinus szerzetes a „Jézusnak az Egyházból kell születnie” témát tárgyalta, kifejtve: egy ideje sokat beszélnek a nők méltóságáról. Szent II. János Pál pápa Mulieris dignitatem címmel apostoli levelet írt erről a témáról. Bármilyen nagy méltóságot tulajdoníthatunk is mi, emberi teremtmények a nőknek, mindig végtelenül alatta maradunk annak, amit Isten tett azzal, hogy kiválasztott egyet közülük és az emberré lett Fia anyjává tette őt.

Az utóbbi időben sokat tettek annak érdekében, hogy növeljék a nők jelenlétét az Egyház döntéshozatali szféráiban, és talán még sok a tennivaló. De nekünk itt nem ezzel kell foglalkoznunk – állapította meg a szónok. – Ehelyett egy másik területtel kell foglalkoznunk, ahol a férfi és nő megkülönböztetésének nincs jelentősége, mert az „asszony”, akiről beszélünk, az egész Egyházat képviseli, vagyis férfiakat és nőket egyaránt. Röviden erről van szó:

Jézusnak, aki egykor fizikailag és testileg született Máriától, most lelkileg meg kell születnie az Egyháztól és minden hívőtől.

Ez olyan szentírás-értelmezési hagyomány, amelynek kezdete Órigenészig nyúlik vissza, és a következő módon kristályosodott ki: „Maria, vel Ecclesia, vel anima”, magyarul „Mária, vagyis az Egyház, vagyis a lélek”, mert Szűz Mária mind az Egyházra, mind az egyes keresztény lélekre érthető.

Raniero Cantalamessa bíboros, a Pápai Ház szónoka harmadik adventi prédikációjának befejező része a Vatikáni Rádió szombati adásában lesz hallható.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír