Carlo Acutis állt a győri katolikus ifjúsági találkozó középpontjában

Hencz Márton Örökké együtt lenni Jézussal! című előadását kiscsoportos foglalkozás követte; majd a közösen elfogyasztott ebéd után Nem én, hanem Isten! címmel folytatódott a Carlo Acutis életét bemutató, diaképekkel illusztrált előadás.

Carlo Acutis egész élete Jézus valóságos eucharisztikus jelenlétére épült, amelyet „forrásnak és csúcspontnak” tekintett, és amely éles ellentétben áll korunk mulandó divatjaival. Az Eucharisztia „lángoló tűzzé” vált szívében, személyes találkozásra és barátságra vezetve őt Krisztussal. Carlo azt akarta, hogy mindenki tudjon Jézus valóságos jelenlétéről az Eucharisztiában; már 12 évesen elkezdte egy weboldalon katalogizálni a világ minden tájáról származó 136 eucharisztikus csodát.

Meggyőződése volt, hogy ha az emberek felfognák Krisztus jelenlétét az Eucharisztiában, Istenhez fordulnának.

Carlo szentsége nem vált el a mindennapi élettől – sokkal inkább átszőtte azt. A 21. századi gyerekek teljesen modern életét élte:

értett a technológiához, sportolt, szerette az állatokat, szaxofonozott, és volt egy gyengéje: a Nutella!

Ma Carlo farmeros, sportcipős és kapucnis pulóvert viselő gyerekszentként adatott az Egyháznak és a világnak, olyan követendő példaként, mely minden embernek elérhető, főként a fiataloknak, akik Isten után vágynak, de egyre inkább elfordulnak a Végtelentől.

Hencz Márton atya gondolatai után a délután kiscsoportos beszélgetéssel, műhelymunkával, fórummal és dicsőítő szentségimádással folytatódott. Gyónási lehetőségre egész nap lehetőséget biztosítottak.

Az ifjúsági találkozót az esti szentmise zárta, melyet Veres András győri megyéspüspök mutatott be a Szent Imre-templomban. A szentmisén koncelebrált Balázs Tamás, a Szent Imre-templom plébánosa.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír