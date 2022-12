Célba ért a Máltai Szeretetszolgálat idei utolsó segélyszállítmánya Ukrajnába

Nyolcvan kamionnyi adomány térítésmentes szállításával, több mint huszonkétezer kilométer megtételével segítette a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját idén a WSZL, továbbá az adományok raktározásában is segítséget nyújtott a karitatív szervezetnek. Az év végén a cég egyik kamionját – mely elsősorban az adományokat fuvarozza – a Máltai Szeretetszolgálat arculatával látták el, ezzel is jelezve az MMSZ melletti elköteleződést. A szervezet és a logisztikai vállalat 2020 novemberében kötött stratégiai partnerségi megállapodást. A rendszeres együttműködés a koronavírus-járvány idején indult, amikor a logisztikai cég a védekezéshez szükséges eszközöket, egészségügyi felszereléseket szállította a Máltai Szeretetszolgálat intézményei között.

Az ukrajnai háború kitörésekor a WSZL munkatársai önként jelentkeztek, hogy adományok szállítását vállalják, akár a háborús területekre is. Márciustól huszonkilenc alkalommal vitt segélyszállítmányt Ukrajnába, Kárpátaljára a WSZL a Máltai Szeretetszolgálat budapesti raktárközpontjából térítésmentesen. Előfordult, hogy a sofőrök a visszautak alkalmával akár több napot is várakoztak az ukrán–magyar határon. Varga Dorottya, a Waberer’s csoport marketing- és PR-vezetője elmondta, egyértelmű volt számukra, hogy az MMSZ segélyszállítmányait ők juttatják el a határon túlra. „Nem volt kérdés számunkra, hogy segítséget nyújtsunk abban, amihez a legjobban értünk. Azért is dolgozunk együtt a Máltai Szeretetszolgálattal, mert a karitatív szervezetnek nagy tapasztalata van abban, hogy ami fontos, az valóban olyan helyre érkezzen meg, ahol arra a legnagyobb szükség van. A rendhagyó helyzetben munkatársaink közül többen csak azért készíttettek útlevelet, hogy a segélyszállítmányok fuvarozásában részt vehessenek.”

Az együttműködésnek köszönhetően közel ezer raklapnyi segélyt juttatott el a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai területekre, ahonnan a helyi máltai szervezetek vitték tovább az adományokat a Kárpátokon túlra. Bisztriczki Csaba, az MMSZ logisztikai vezetője szerint a WSZL vállalatként és az egyes munkatársak személyesen is nagy elhivatottsággal és szakértelemmel segítik a karitatív szervezet mindennapjait. „A legnehezebb vagy legrövidebb határidejű feladatoknál is elmennek a legvégsőkig, hogy segíteni tudjanak. Sokszor olyan érzés a közös munka, mintha nem is egy másik cég alkalmazottjával beszélnék, amikor fuvart egyeztetünk, vagy útjukra engedjük felrakodás után sofőrjeiket. Elkötelezett és odaadó kollégáink ők ma már.”

Az év utolsó máltai segélyszállítmányában a tartós élelmiszer mellett higiéniai csomagokat, valamint a belső menekültek elszállásolásához és ellátásához szükséges ágyakat, emeletes ágyakat és fűtőtesteket vittek Beregszászra.

A vállalat a hétköznapi működése során is több ponton kapcsolódik a Máltai Szeretetszolgálathoz annak érdekében, hogy minden tevékenységüknek legyen hozzáadott értéke, amivel másokért is tesznek. Tavaly karácsonykor a cég csapatépítő tréningjét a segélyszervezet logisztikai központban tartották, ahol óvodásoknak állítottak össze egységcsomagokat. Nőnapon a Máltai Manufaktúra termékei voltak a céges ajándékok a női kollégáknak, a karácsonyi partnerajándék pedig szintén máltai termék lesz: az MMSZ megváltozott munkaképességű dolgozói által készített fadíszek.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír