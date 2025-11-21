Cipősdoboz-akció határon innen és túl a jezsuitákkal

Az összegyűjtött cipősdobozokat a Jezsuita Menekültszolgálat, az arlói jezsuita romamisszió (Jezsuita Jelenlét Program) munkatársai és a határon túli gyerekek magyarországi nyaraltatását segítő Gyökerek tábor önkénteseinek segítségével juttatják el a gyerekekhez.

Kiknek és hány darab cipősdoboz készül idén?

Az Arlóban élő 6–10 éves korosztálynak, a Gyökerek tábor korábbi résztvevőinek és testvéreiknek Erdélybe, Kárpátaljára és Délvidékre, valamint a Jezsuita Menekültszolgálat által segített menekült családok gyermekeinek visznek cipősdobozokat.

Idén karácsonyra legalább 450 dobozt szeretnének összegyűjteni. Legyen Ön is részese a célkitűzés sikerének!

Három együttműködő szervezet különböző módon fogja megajándékozni a gyerekeket

Az arlói Jezsuita Jelenlét Program által támogatott gyerekeket (körülbelül 200 fő, 9–10 éves korosztály) szeretnék olyan dobozokkal meglepni, amelyek mindegyike tartalmaz meleg sapkát, sálat, kesztyűt, zoknit.

A Gyökerek tábor által támogatott fiatalok (körülbelül 200 fő, 10–16 éves korosztály) névre szóló, korosztályuknak megfelelő dobozokat kapnak.

A Jezsuita Menekültszolgálat által támogatott gyerekeknek (körülbelül 50 fő, 4–18 éves korosztály) szeretnének olyan dobozokat adni, amelyek mindegyike tartalmaz egy kifestőt és egy hozzá tartozó színesceruza-készletet, valamint egy karácsonyi bögrét.

Mikor és hol lehet leadni a cipősdobozokat?

A csomagokat november 23-tól december 15-ig lehet leadni a Jézus Szíve jezsuita templomban (1085 Budapest, Lőrinc pap tér), a Szent József-oltár előtt. Fontos részhatáridők lejjebb olvashatók.

Az adományozókat a templom nyitvatartási idejében: hétköznapokon 6:00–7:00 óra között, valamint 12:00–19:00 óra között, hétvégén a szentmisék előtt és után várják.

Az aktuális templomi nyitvatartásról ITT találnak információt.

A szervezők bátorítanak mindenkit, aki ellátogat a templomba, hogy az oltár előtt rövid fohásszal, imával is segítse a rászoruló gyerekeket és fiatalokat. Erősítsük az ő adventi készületüket is ezzel!

A doboz leadásával kapcsolatos fontos részhatáridők:

December 8. – A határon túli logisztika és pontos érkezés biztosítása érdekében a Gyökerek tábor által támogatott gyerekeknek szánt dobozokat kérik, hogy minél hamarabb, de legkésőbb advent második vasárnapjáig adják le.

December 11. – A Jezsuita Menekültszolgálat csapata december 15-én, közös karácsonyi ünnepségen adja át az ajándékokat, így kérik, a dobozokat ezt megelőzően juttassák el a templomba.

December 15. – A rendtartomány munkatársai december 18-án személyesen viszik el és osztják szét a dobozokat Arlón, így a harmadik vasárnapon beérkező dobozok is biztos, hogy eljutnak a karácsonyfa alá.

További fontos információk, valamint ötletek a dobozok tartalmával kapcsolatban IDE KATTINTVA olvashatók.

Az akcióhoz pénzadománnyal is lehet csatlakozni, erről részletek ITT.

Szervezete, cége is bekapcsolódna a cipősdoboz-akcióba?

Korábbi évek jó tapasztalata, hogy a jótevők közül többen munkatársaikat, barátaikat megszólítva közösen gyűjtöttek dobozokat. A rendtartomány munkatársai vállalják, hogy egy-egy munkahelyről, gyűjtőpontról átveszik a dobozokat, és eljuttatják a gyermekeknek. További tájékoztatásért kérik, vegyék fel a kapcsolatot a nagy.luca@jezsuita.hu e-mail-címen.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír