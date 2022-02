A Covid hatása a plébániák életére: kiürülnek-e a templomok?

Magyarországon még nem készült átfogó felmérés arról, hogyan változott a plébániák élete a Covid–19-járvány hatására. Személyes benyomásaink vannak arról, hogy kevesebben vesznek részt a szentmiséken. Valóban így van? Valóban kiürülnek templomaink? Ennek próbált meg utánajárni Új Város Online internetes portál.

A válaszok összesen tíz egyházmegyéből érkeztek, minden településtípusból került a mintába, a legfiatalabb válaszadó 33, míg a legidősebb 81 éves volt. A plébánosok több mint fele egynél több templomot lát el. Vannak köztük olyanok, akik évek óta mostani helyükön szolgálnak, és olyan is, aki a kérdőív kitöltése idején csupán pár hónapja tartózkodott új helyén.

Nem meglepő összefüggés, hogy Budapesten és a megyei jogú városokban több a rendszeresen misére járók száma. A mintába került plébániák több mint a fele megszervezte az online közvetítést a két lezárási időszakban, ahol nem, ott leginkább a közvetítéshez szükséges technikai feltételek hiánya volt a legnagyobb probléma.

Az internetes közvetítések során sok helyen nem követték, hogy mennyien nézik online az adott misét, így erre a kérdésre nem tudtak válaszolni. Azonban, ahol figyelték a közvetítések során bekapcsolódók számát, a mintába kerültek harmadánál többen csatlakoztak online, mint korábban személyesen. Sok helyen az élő közvetítések visszanézhetőségével tovább tudott növekedni az adott mise nézettsége. Talán a jövőben ez is egyfajta evangelizációs csatorna lehet, főleg, ha az újítások hatását mérik és az így nyert adatokat megfelelően értelmezik is.

Más helyeken viszont kevesebben követték az online miséket, mint amennyien a járvány előtt személyesen jártak az adott templomba. Feltehető, hogy a hívek egy része, ha volt is a saját egyházközségében közvetítés, nem feltétlenül azt nézte, hanem élve az online világ határtalanságával, „kiruccant” más városok, ismert papok vagy szerzetesrendek által celebrált misékre. Ez is magyarázhatja, hogy máshol pedig többszörös nézőszámot hozott ez a fajta új berendezkedés. Így nem meglepő, hogy 11-en említették, hogy ezek hatására új embereket is sikerült megszólítani. Ahol elmaradt a saját online közvetítés, ott a plébánosok megítélése szerint legtöbben a tévében vagy a rádióban sugárzott miséket választották.

A felmérésből az is kiderül, hogy a járvány azon időszakában, amikor lehetett nyilvánosan misézni, kevesebben jöttek a templomokba, mint a járvány előtt. Továbbá miután a misék újra látogathatóvá váltak, a válaszadók közel 50 százalékánál továbbra is kevesebben jártak, járnak szentmisére, mint korábban.

Arról, hogy a válaszadók a koronavírus-járvány pozitív vagy negatív hatásait látják-e erősebbnek, hogy melyek azok az előnyök amelyek mégis az elmúlt, a társas érintkezés különböző formáit szigorúan szabályozó időszakhoz köthetőek, melyek azok az evangelizációs eszközök, amelyek felfedezését kifejezetten a pandémiának köszönhetik a plébániák, hogyan hatott minden a helyi közösségekre, valamint a felmérés további megállapításairól az Újvárosonline.hu oldalon olvashatnak.

