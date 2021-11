Család és oktatás – A venezuelai püspökök aggodalmuknak és reményüknek adnak hangot üzenetükben

A tanulók a járványhelyzet kialakulása óta eltelt hosszú idő után most személyes jelenlétben kezdhetik meg a tanévet.

„Úgy hisszük, hogy a gazdasági, kulturális és szociális krízist követően most egy antropológiai válsággal kell szembenéznünk” – olvasható az üzenet bevezetőjében, mely szót ejt a családok és a venezuelai iskolák nehézségeiről. Az iskolák továbbra is azon fáradoznak, hogy a fiatalok megfelelő oktatásban részesülhessenek, még akkor is, ha ezen igyekezet eredménytelensége kétségbeejtő.

Az üzenet hat pontból áll, először kiemeli, hogy a valóságot nem lehet elrejteni. „Nehéz helyzetben vagyunk a járvány miatt, amely táptalajként szolgált a társadalmunkban burjánzó rossznak.” A Covid-19 áldozatainak száma még mindig magas a venezuelai népesség körében, „az oltási kampány nem bizonyult sikeresnek”. A tanulókat, a tanárokat és az iskolai személyzetet is be kell oltani. A szöveg arra is kitér, hogy a megélhetési költségek növekedése miatt munkaerőhiány alakult ki az oktatás területén. Egyre több gyermek kényszerül dolgozni, vannak, akik a városok utcáin élnek; eközben az egyetemi oktatásban tanulók száma egyre csökken.

„Nem leplezhetjük aggodalmunkat, most, hogy elkezdődött az új iskolaév – folytatódik az üzenet. – Annak érdekében, hogy a személyes oktatás folytatódhasson, progresszív, egyenletes és változatos újrakezdést javaslunk, figyelembe véve a családok, a szakszervezetek és az oktatási szektorok szempontjait.” Az üzenet – megerősítve, hogy a tanórák elkezdése szükséges, mert „oktatás nélkül lehetőségek nélküli országgá válunk” – kiemeli, hogy minden esetben „időt kell adni arra, hogy az elérhető források felhasználására felelősségteljes és kreatív tervek szülessenek”.

A harmadik bekezdést a „venezuelai tanároknak, a fel nem ismert hősöknek” szentelték, akik „a komplex emberi válság áldozatai”, és „akik nélkül nem lenne oktatás”. „A tanárok úgy érzik, nincsenek megbecsülve, nem kapnak elég segítséget, és túl nagy nyomás alatt állnak. Ebből a helyzetből úgy lábalhatunk ki, hogy gondoskodunk tanárainkról, megfelelő fizetést, társadalombiztosítást, élethosszon át tartó továbbképzési lehetőséget, egészségügyi biztosítást és megfelelő munkakörülményeket nyújtunk számukra.”

„Mind harcolnunk kell az oktatás körülményeinek minőségéért; mert ebben a környezetben formálódnak gyermekeink.” A venezuelai családok életszínvonala egyre csökken, ennek következtében nagyon sok gyermek kényszerül dolgozni vagy koldulni.

Számos családot szétszakított a kivándorlás, és az online oktatásra való gyors átállás rávilágított a családi támogatás hiányosságára, mely miatt a tanulók gyengén teljesítettek. „Mindezek ellenére meg vagyunk róla győződve, hogy a család a társadalom szövetének alapja, melyben egy új oktatási szerződés csírázik.”

Az üzenet megerősíti az Egyház elkötelezettségét, hogy Isten szavával világítsák meg „a venezuelai oktatás valóságát, hogy mindenki számára elérhető és minőségi legyen”. Ezzel válaszolnak Ferenc pápa globális oktatási egyezményre irányuló felhívására: „katolikusokként magunkra vállaljuk a felelősséget, hogy életre keltsük a társadalom oktatásért való elkötelezettségét, meghívva az embereket, hogy többet és jobbat adjanak”, s így az oktatás „a globális válság ellenszerévé válhasson”.

Venezuela (teljes nevén: Venezuelai Bolivári Köztársaság) Dél-Amerikában található. A gazdasági és politikai válsággal küzdő ország lakossága 28,5 millió fő; 71 százaléka római katolikus, 17 százaléka szabadkeresztény. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2021. őszi ülésén döntött arról, hogy Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboroson keresztül 40 millió forintnyi összeggel támogatja a nehéz helyzetben lévő venezuelai egyházat. A bíboros, aki Mérida érseke és a Caracasi Főegyházmegye apostoli adminisztrátora, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vendégeként látogatott hazánkba. Tóth Tamás, az MKPK titkára korábban elmondta: amint ismeretes, a dél-amerikai ország súlyos gazdasági problémákkal küzd, az ország szociális rendszere gyakorlatilag összeomlott. Az évek óta tartó venezuelai válság mostanra annyira ellehetetlenítette az életet, hogy emberek sokasága hagyja el az országot. A kilátástalannak tűnő helyzetben nyújt segítséget az Egyház fizikailag és lelkileg, hiszen a mindennapi megélhetés is problémát okoz. A Venezuelában tapasztalható válság közepette a főpásztor sosem mulasztja el, hogy felemelje szavát az elesettekért.

Fordította: Baranyai Judit

Forrás: Fides

Fotó: Catholic Relief Service

