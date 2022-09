Családbarát együttműködést kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

A Családok, párkapcsolatok jelene és jövője című konferencia megnyitóján Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára kifejtette: 2010-ben családbarát fordulatot hirdetett a kormányzat. Szavai szerint ennek alapja a stabil, komplex, célzott és rugalmas támogatási rendszer, amelynek egyik eredménye, hogy ma 25 éves csúcson van a gyermekvállalási kedv Magyarországon. Ugyanakkor hozzátette: soha nem tehetünk eleget, ha családok támogatásáról van szó.

Az eseményen előadást tartott Bagdy Emőke, aki ismertette: a közelmúltban „reménykutatást” végzett, egyebek között azt kérte az abban részt vevőktől, találjanak szimbólumot a reményre. Elmondta: nagyon sokan az újszülötteket, gyermekeket jelölték meg mint a remény szimbólumát.

Skarbski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy az együttműködő egyetemekkel nem „csupán” intézmények, hanem népes családok csatlakoznak, akik segítik a kitűzött célok elérését: támogatják, hogy „a kívánt gyermekek megszülessenek, a fiatalok és a családok megfelelő társadalmi támogatást kapjanak a párkapcsolatokkal, a családalapítással, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben és problémákban”.

A konferencián együttműködési megállapodást kötött az alapítvány az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, az Állatorvostudományi Egyetemmel és a Soproni Egyetemmel – ezzel ismerve el az intézményekben folyó munkát. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet az eseményen Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes képviselte, aki az aláírást követő pódiumbeszélgetésen elmondta: az intézmény fontos, évtizedes küldetése, hogy családbarát szellemiséget képviseljen, ez a katolikus egyetemmé válással tovább erősödött. Kiemelte: az egyetemen családbarát programiroda működik, fontos szerepet tölt be a kortárssegítő és mentálhigiénés tanácsadó iroda, de a hallgatók, oktatók, dolgozók fordulhatnak a pszichológia intézet munkatársaihoz is. Hozzátette: számos programlehetőséggel találkozhatnak az egyetem polgárai, egyebek között a Házasság hetesorán, de a mindennapokban is baba-mama szoba, gyermekfoglalkoztató sarok várja a kisgyermekes hallgatókat. A rektorhelyettes kifejtette: hallgató- és családbarát egyetem az Eszterházy, ahol ismerik a hallgatókat, segítenek a problémáikon, s nemcsak a dolgozók, de családtagjaik is igénybe vehetik az egyetem nyújtotta kedvezményeket és szolgálatásokat.

A most megkötött megállapodás egyaránt kitér oktatási és kutatási területre, így egyebek mellett esetleges új kurzusok indítására, pályázati lehetőségekre, valamint konferenciák, előadások, workshopok szervezésére is lehetőség nyílik.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Nagy Adri/Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Magyar Kurír