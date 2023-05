Családtrénerek találkoztak Bárdudvarnokon

A hétvégén elsőként Ház Gergő és Tóth Lujzi Beszélgessünk! címmel a házastársi kommunikációról tartott előadást. Az első pillantásra egyszerűnek tűnő felszólítás a gyakorlatban sokszor nem is olyan könnyen kivitelezhető feladat, különösen akkor, ha túl akarunk lépni a napi rutinfeladatok megvitatásán és egymás bensőséges megismerésére szeretnénk törekedni – hangzott el a házaspár előadásában. Hasznos gyakorlati tanácsokat adtak a mély házassági beszélgetések kivitelezéséhez, illetve felhívták a figyelmét arra, hogy a másik megismerése egy életprogram, és legyen bármilyen nehéz erre rendszeresen időt szakítani, megéri, hiszen a kapcsolattal való megelégedettség alapja egymás mélyreható ismerete, ehhez pedig elengedhetetlen a gyakori, értő és empatikus beszélgetés.

Szombat délután Pisztora Ferenc egyházmegyei családreferens mutatott be szentmisét; szentbeszédében az emmauszi történet megértéséhez vitte közelebb a jelenlévőket.

A második napon Mester Balázs és Judit segítségével az irgalmasság témáját járhatták körül a résztvevők. Az irgalmasság nem más, mint Isten feltétel nélküli szeretete, totális elfogadás, ami ugyanakkor nem áll szemben az igazságossággal. Fontos ezt emberi kapcsolatainkban is visszatükrözni, megpróbálni az Ő szemével nézni az adott személyre és kimondani az igazságot, de irgalmunkkal körülvenni azt és tudtára adni „Nem tudsz olyan dolgot tenni, hogy ne szeresselek!” – hangzott el az előadásban. Szó volt arról is, hogy legyünk irgalmasok akkor is, amikor az eszményeink és a valóság között tátongó szakadékkal szembesülünk.

A családtrénerképzésbe bekapcsolódó házaspárok hálásan köszönik a gyerekvigyázók áldozatos munkáját, a fáradt szülőkénél sokszor kreatívabb altatási módszereit és végtelen türelmét.

Forrás és fotó: Családpasztorációs Iroda/Kaposvári Egyházmegye



