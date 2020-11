Csehországban rekordszámú világi és egyházi önkéntes segít a járvány idején

A Cseh Püspöki Konferencia honlapja szerint a felhívás nem maradt válasz nélkül: a bíboros tanácsosa, Štěpán Rob úgy határozott, hogy az idei hátra lévő egyhavi szabadságát a Karlovy Vary-i megyei kórházában tölti önkéntes szolgálattal. „Az utóbbi időben kerültem kapcsolatba ezzel a kórházzal, és saját szememmel láttam, mennyire nagy szükségük lenne segítségre.”

Az önkéntesek között van Romuald Rob plébános is, aki elmondta: „Egészségügyi szakasszisztensként dolgozom 8 és fél vagy 12 órás műszakban. Orvosok és ápolók mellett végzek asszisztensi munkát.”

Az egyházi szervezetek szociális munkásai a válság napjaiban idejüket és személyes erőforrásaikat is rendelkezésre bocsátják, ezért a prágai érsekség általános helynöke, Jan Balík köszönetet mondott nekik: „Őszintén szeretném megköszönni a most különösen is rendkívüli és fárasztó szolgálatotokat. Amikor az elmúlt hónapokban találkoztam néhányatokkal, láttam, hogy az év első felében sok energiába került a szolgálat. Most, amikor hasonló a helyzet, újra mások szolgálatába álltok, segítitek a betegeket, az időseket, a családokat.”

Jan Balík az érsekséghez tartozó többi hívőnek is kifejezte háláját, amiért kiveszik a részüket a koronavírus-járvány elleni küzdelemből. „Teológusaink és papnövendékeink is különféle módokon segítik a rászorulókat, például a prágai Alžbětinek kórházban. A papok is az emberek mellett állnak, nemcsak a szentségek kiszolgáltatásával, hanem lelki beszélgetésekkel is, amit ma sokan keresnek: sok embernek van szüksége lelki vigaszra, mert szomorú, fél, magányos vagy nem figyelnek rá” – mondta a prágai érsekség általános helynöke.

