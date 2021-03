Csend a misztérium előtt – Ferenc pápa üzenetet küldött a nemzetközi rangra emelt knocki kegyhelyre

A Szentatya élő közvetítésben mondta el üzenetét a szentmisén, melyet a knocki kegyhely kápolnájában mutatott be Neary érsek és a szentély rektora, Richard Gibbons.

Az 1879. augusztus 21-én történt jelenés óta, amikor a Boldogságos Szűz Mária megjelent Szent Józseffel és Szent János apostollal együtt Knock néhány lakosának, az ír nép nagy tiszteletet mutatott a hely iránt – kezdte a pápa az üzenetét. – Ti egy missziós nép lettetek. Jó arra emlékezni, hogy sok pap hagyta el hazáját azért, hogy az evangélium hirdetőjévé váljon. De azokról az idegen földre kivándorolt világiakról sem feledkezhetünk meg, akik megőrizték a knocki Szűzanya iránti tiszteletüket. Másfél évszázad alatt megannyi család átadta gyermekeinek a hitet, és napi fáradalmaik közepette közösen imádkozták a rózsafüzért a knocki Miasszonyunk képe körül. A Szűzanya imádságra emelt karjaival ma is mutatja, hogy milyen alapvető jelentőségű az imaélet, és a reménység üzenetét közvetíti a kegyhelyből. Jól tudjátok,

a knocki Szűzanya megjelenésekor nem szólt egy szót sem. Mindazonáltal az ő csöndje beszédes, sőt, a legkifejezőbb nyelv, amit kaptunk.

A knocki üzenet lényege éppen abban van, hogy felhívja a figyelmet csend értékére a hitben – állapította meg Ferenc pápa videóüzenetében.

Csend ez a misztérium előtt, ami nem azt jelenti, hogy lemondunk a megértésről. Inkább olyan megértés ez, amit Jézus szeretete tart fenn és támogat, aki felajánlotta értünk magát áldozati bárányként, az emberiség üdvösségére.

Csend ez a szeretet nagy titka előtt, melyet nem lehet viszonozni, hacsak nem hagyatkozunk bizalommal az irgalmas Atya akaratára.

És végül ez az a csend, amire Jézus tanított minket: „Amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.” (Mt 6,6–8)

A knocki nemzeti kegyhely nemzetközi rangra emelése mint különleges eucharisztikus és máriás kegyhely, nagy felelősséggel jár. Kötelezzétek el magatokat – kérte a pápa az ünnepségen jelenlévőktől, illetve, azoktól, akik a médián keresztül követték azt –, hogy a világ minden tájáról hozzátok érkező zarándokok felé a nyitott befogadás jelei lesztek, anélkül, hogy bármit is kérnétek tőlük. Csak ismerjétek el őket fivérként és nővérként, mint aki szeretné megosztani a testvéri imádság közös tapasztalatát. A befogadás társuljon a tevékeny szeretethez, és így legyen hatékony tanúságtétel egy olyan szívről, mely befogadja Isten Igéjét és a Szentlélek erőt adó kegyelmét.

Az eucharisztikus titok, mely egyesít a feltámadott Úrral és az egymással való közösségben, legyen mindannyiunk számára támasz, hogy hűségesen megéljük hivatásunkat, hogy missziós tanítványok legyünk, miként az volt Szűz Mária. Ő védelmezzen és vigasztaljon minket. Üdvözöllek benneteket, és kérlek, imádkozzatok értem – zárta videóüzenetét Ferenc pápa.

A knocki jelenés 1879. augusztus 21-én történt, melynek tizenöt szemtanúja volt, férfiak, nők, idősek, felnőttek, fiatalok és gyermek. A templom esti bezárása után történt az esemény, az épület hátsó falánál, ahol megjelent Szűz Mária, Szent József és János evangélista. A tanúvallomások szerint három mozgó alakot láttak egy oltár körül, amelyen egy fiatal bárány volt. A jelenést nagy fehér fényesség vette körül. A helyi érsek két hónappal később kivizsgálta az esetet, melyet így összegzett: „A tanúk vallomása egészében véve megbízható és kielégítő volt”.

Az évek során Knock zarándokhellyé vált; 1936-ig – a jelenés hivatalos elismeréséig – már 300 csodás gyógyulás történt a ott. Szent II. János Pál pápa 1979-ben a jelenések századik évfordulóján fölkereste a kegyhelyet és aranyrózsával ajándékozta meg. Kalkuttai Szent Teréz anya is ellátogatott Knockba 1993-ban. Ferenc pápa 2018-ban, a dublini családtalálkozó alkalmával járt ott.

